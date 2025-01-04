Баскетбол
04.01.2025, 15:05

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ обыгрывает топ-клуб Латвии

 (1)
„Калев/Крамо“ vs „Зелли“ 14:17; 28:14;
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня, в матче эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, столичная команда „Калев/Крамо“ примет на своей площадке рижский клуб „Зелли“. Игра начнется в 19:00 и будет транслироваться в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.

На данный момент в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Калев/Крамо“ занимает третье место с 11 победами и тремя поражениями. Второе место у рижского „Зелли“ с рекордом 15-3.

В этом сезоне команды уже встречались, и в Риге победу одержал „Зелли“ со счётом 84:70. Главный тренер „Калев/Крамо“ Хейко Раннула отметил, что в той игре команда не была в оптимальной форме, что связано с последствиями международных матчей и травмами игроков. В этот раз команда находится в процессе восстановления и адаптации новых игроков, но тренер верит в улучшение игры и подготовленность к матчу.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии