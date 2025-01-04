04.01.2025, 13:51
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ сыграет с латвийским клубом
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, тартуский клуб „Бигбанк“ проведет домашний матч против рижского клуба „Робежсардсе“. Игра начнется в 17:00, и ее смогут посмотреть все подписчики Delfi.
На данный момент лидирует команда из Пярну с 22 очками. Тартуский „Бигбанк“ занимает второе место с 21 очком, имея два матча в запасе, а на третьем месте находится „Выру Баррус“ с 20 очками. Действующий чемпион, клуб „Сельвер/ТалТех“, замыкает таблицу, занимая седьмое место с 10 очками.
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