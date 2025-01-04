Другие виды
04.01.2025, 13:51

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ сыграет с латвийским клубом

 
Начало в 17:00
Тартуский „Бигбанк“
Тартуский „Бигбанк“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, тартуский клуб „Бигбанк“ проведет домашний матч против рижского клуба „Робежсардсе“. Игра начнется в 17:00, и ее смогут посмотреть все подписчики Delfi.

На данный момент лидирует команда из Пярну с 22 очками. Тартуский „Бигбанк“ занимает второе место с 21 очком, имея два матча в запасе, а на третьем месте находится „Выру Баррус“ с 20 очками. Действующий чемпион, клуб „Сельвер/ТалТех“, замыкает таблицу, занимая седьмое место с 10 очками.

Рижский клуб „Робежсардсе“ находится на пятом месте с 16 очками, а впереди них расположился „Екабпилс“ с 20 очками. Позади — клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, который набрал 11 очков.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии