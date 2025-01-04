Новости Эстонии
04.01.2025, 15:58

„В Старом городе накопился мусор, по улицам бегают крысы.“ У фирмы возникли проблемы с вывозом отходов

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В редакцию Delfi обратился обеспокоенный читатель, который сообщил о проблемах с вывозом мусора в Таллинне. По его словам, в последние несколько дней Центр переработки отходов столкнулся с трудностями, и более трех рейсов по вывозу мусора были отменены. Представители фирмы объяснили ситуацию неожиданными болезнями сотрудников.

„В старом городе Таллинна накопился мусор, и вокруг бегают крысы. Компания утверждает, что проблемы с сотрудниками, но за что тогда руководители получают зарплату? Пусть берут машину и начинают вывозить мусор,“ — возмущался читатель.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Таллиннского центра переработки отходов (TJT) Елена Филимонова подтвердила, что в районе Старого города действительно были задержки в вывозе мусора.

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