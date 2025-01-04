04.01.2025, 15:58
„В Старом городе накопился мусор, по улицам бегают крысы.“ У фирмы возникли проблемы с вывозом отходов(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
В редакцию Delfi обратился обеспокоенный читатель, который сообщил о проблемах с вывозом мусора в Таллинне. По его словам, в последние несколько дней Центр переработки отходов столкнулся с трудностями, и более трех рейсов по вывозу мусора были отменены. Представители фирмы объяснили ситуацию неожиданными болезнями сотрудников.
„В старом городе Таллинна накопился мусор, и вокруг бегают крысы. Компания утверждает, что проблемы с сотрудниками, но за что тогда руководители получают зарплату? Пусть берут машину и начинают вывозить мусор,“ — возмущался читатель.
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