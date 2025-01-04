„В Старом городе накопился мусор, по улицам бегают крысы.“ У фирмы возникли проблемы с вывозом отходов

В редакцию Delfi обратился обеспокоенный читатель, который сообщил о проблемах с вывозом мусора в Таллинне. По его словам, в последние несколько дней Центр переработки отходов столкнулся с трудностями, и более трех рейсов по вывозу мусора были отменены. Представители фирмы объяснили ситуацию неожиданными болезнями сотрудников.