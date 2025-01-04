МНЕНИЕ | Налоговый фестиваль дошел и до спортклубов

Правда в том, что повышение налога с оборота и подоходного налога, а также введение автоналога было запланировано раньше, однако никто не говорил о том, к каким последствиям приведут сокращения государственных расходов. К сожалению, не приходится говорить о сокращениях чиновников министерств, этого просто не смогли сделать. А судя по последним новостям, вместо этого будут наняты новые чиновники на высокооплачиваемые должности - заместители канцлеров и руководители регионов.

В прошлом месяце стало известно, что правительство Партии реформ утвердило сокращение финансирования оплаты труда тренеров: вместо прежних 50% государство будет покрывать 45% зарплаты. Недостаток средств в связи с сокращением госрасходов придется покрыть из своих карманов родителям. Министерство культуры сокращает объем субсидий на оплату труда тренеров второй год подряд. На этот раз сумма сокращена с 12,3 млн евро до 11,8 млн евро. Учитывая, что 500 000 евро – незначительная для государственного бюджета сумма, возникает закономерный вопрос: это была единственная возможность сократить расходы?

Тренировки подорожают

По сути, у спортивных клубов теперь есть два варианта: либо уменьшить нагрузку тренеров (читай: зарплату), либо повысить месячную плату, которую платят родители. Скорее всего, будет выбран второй вариант, и назвать это иначе, чем „повышение налога“, я не могу. Повышение налога с оборота с 1 июля и так увеличит счета за спортивные секции, и теперь месячная плата может повыситься дважды за год.На этом фоне особенно лицемерно звучит заявление министра культуры Хейди Пурга (тоже Партия реформ) на последнем в прошлом году инфочасе в Рийгикогу о том, что сфера спорта является частью утвержденного правительством экономического плана. Одной рукой дают, другой забирают – в итоге ничего не меняется к лучшему.Вспоминается недавний разговор с тренером одной молодежной команды самого обычного финского футбольного клуба, который приехал со своими воспитанниками на соревнования в Таллинн.