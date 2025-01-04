МНЕНИЕ | Налоговый фестиваль дошел и до спортклубов
Налоговый фестиваль завершен, объявил премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) в середине сентября, когда правительство достигло соглашения по государственному бюджету на следующий год. Соврал.
Правда в том, что повышение налога с оборота и подоходного налога, а также введение автоналога было запланировано раньше, однако никто не говорил о том, к каким последствиям приведут сокращения государственных расходов. К сожалению, не приходится говорить о сокращениях чиновников министерств, этого просто не смогли сделать. А судя по последним новостям, вместо этого будут наняты новые чиновники на высокооплачиваемые должности - заместители канцлеров и руководители регионов.
В прошлом месяце стало известно, что правительство Партии реформ утвердило сокращение финансирования оплаты труда тренеров: вместо прежних 50% государство будет покрывать 45% зарплаты. Недостаток средств в связи с сокращением госрасходов придется покрыть из своих карманов родителям. Министерство культуры сокращает объем субсидий на оплату труда тренеров второй год подряд. На этот раз сумма сокращена с 12,3 млн евро до 11,8 млн евро. Учитывая, что 500 000 евро – незначительная для государственного бюджета сумма, возникает закономерный вопрос: это была единственная возможность сократить расходы?
Тренировки подорожают
По сути, у спортивных клубов теперь есть два варианта: либо уменьшить нагрузку тренеров (читай: зарплату), либо повысить месячную плату, которую платят родители. Скорее всего, будет выбран второй вариант, и назвать это иначе, чем „повышение налога“, я не могу. Повышение налога с оборота с 1 июля и так увеличит счета за спортивные секции, и теперь месячная плата может повыситься дважды за год.На этом фоне особенно лицемерно звучит заявление министра культуры Хейди Пурга (тоже Партия реформ) на последнем в прошлом году инфочасе в Рийгикогу о том, что сфера спорта является частью утвержденного правительством экономического плана. Одной рукой дают, другой забирают – в итоге ничего не меняется к лучшему.Вспоминается недавний разговор с тренером одной молодежной команды самого обычного финского футбольного клуба, который приехал со своими воспитанниками на соревнования в Таллинн.
Сам он из Турции, зарабатывает на жизнь на судостроительном заводе, а в местном клубе тренирует молодежную команду, получая за это, по его словам, 2000 евро в месяц. Для сравнения: в Эстонии клуб должен платить тренеру минимум 1400 евро для получения государственной субсидии на зарплату, но это предполагает работу минимум с двумя спортивными группами. В Эстонии профессиональных молодежных тренеров и так немного, большинство совмещает тренерскую работу с основной. После сокращения государственного финансирования можно с уверенностью сказать, что мотивация молодежи работать в этой сфере снизится еще больше.
Министр культуры Хейди Пурга так и не пояснила, каким образом сокращение зарплат тренеров способствует выполнению целей программы „Основы спортивной политики Эстонии до 2030 года“. В документе выделены четыре приоритета: большинство населения занимается спортом; спортивная сфера – важная часть экономики, а также – работодатель; спорт способствует единству и укреплению положительных ценностей; Эстония достойно представлена на международном уровне.
Готовы ли мы к реальной войне?
Сейчас стало модным рассматривать все решения в контексте безопасности. Недавно у членов Рапламааского отделения Центристской партии прошла встреча с бывшим командующим Силами обороны генералом Мартином Херемом. Ему задали вопрос о физической форме призывников. Генерал признал, что показатели в последние годы постоянно снижаются. Ничего обнадеживающего о физической подготовке молодежи он сказать не смог. Современные боевые действия могут выглядеть как война дронов, но в реальной жизни на фронте требуется выносливость. Как можно оперативно сменить позиции в боевых условиях, если даже обычный бег вызывает трудности?
Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что 31% учеников первых, четвертых и седьмых классов имеют избыточный вес, и эта тенденция усугубляется. Кроме того, каждый четвертый мужчина в Эстонии страдает от ожирения, а почти половина имеют избыточный вес. Вопрос: сколько из 40 000 резервистов реально готовы к войне?
Альтернативные решения
Многих сокращений и повышений налогов можно было бы избежать, если бы нынешняя коалиция Партии реформ, Социал-демократической партии и Eesti 200 ввела налог на сверхприбыль банков, как это сделали в Латвии и Литве. Это принесло бы в бюджет около 500 млн евро в год. Однако реформисты решили пожалеть банки, взяв деньги из карманов семей с детьми, пенсионеров и теперь - спортивных клубов.Нынешнее правительство делает все для того, чтобы продолжающийся десять кварталов подряд экономический спад не заканчивался. Экономическая теория говорит, что невозможно оживить экономику за счет сокращения государственных расходов и повышения налогов. А тем временем общество наращивает „жировую прослойку“. В прямом смысле.