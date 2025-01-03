ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1045-й день) | Зеленский: Курская область стала „сильным козырем“

В Киевской области по ходу ночного налета „шахедов“ и его отражения погиб один человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщает глава областной администрации. Исполняющий обязанности главы военной администрации Киевской области Николай Калашник утверждает, что причинами и гибели, и ранений были обломки сбитых беспилотников. Силам ПВО удалось не допустить попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры. Сумская областная военная администрация опубликовала видео с последствиями атаки, на котором виден поврежденный дом с выбитыми окнами. По предварительным данным, погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе медицинская.

В результате ночного российского обстрела города Краматорск в Донецкой области разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. „В результате обстрела разрушен подъезд с четвертого по второй этаж. Возник пожар. Спасатели оперативно эвакуировали пятерых жителей из смежного подъезда и ликвидировали пожар площадью 370 кв. м. Работы на месте попадания завершены. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших“, — сообщили в ГСЧС. Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, за сутки российские войска 10 раз обстреляли населенные пункты региона. „С линии фронта эвакуированы 167 человек, в том числе 16 детей“, — добавил он.

Министерство обороны России утверждает, что за ночь над шестью областями России, в том числе вдали от границ Украины, были сбиты 22 украинских беспилотника. В кратком сообщении министерства в соцсетях говорится, что над Брянской областью были сбиты 10 дронов, над Орловской и Ростовской — по четыре, над Белгородской — два, над Волгоградской и Липецкой областями — по одному беспилотнику. В пригороде Воронежа были обнаружены и сбиты силами ПВО несколько беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших нет. При падении беспилотников, по словам губернатора, незначительные повреждения получили здания двух предприятий. Глава региона не стал приводить дополнительные подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинскому телевидению, в котором много говорил о своих ожиданиях, связанных с президентством Дональда Трампа в США, которое начнется 20 января. „Трамп мне сказал по телефону, когда мы говорили, что одним из первых визитов я буду ждать именно вас. Он мне это сказал, потому что сказал, что для меня приоритет закончить войну и я буду это делать. Поэтому, я думаю, да, после инаугурации будет у нас встреча, я думаю, мы начнем работать, уже понимая весь план“, — сказал украинский президент (цитата по агентству „Интерфакс-Украина“). Он с похвалой отозвался о личных качествах избранного президента США: „Трамп может быть решительным. Я думаю для нас это самое главное, что он, его качества, они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне. Он может действительно помочь нам остановить Путина“. Говоря о репутации Трампа как непредсказуемого человека и политика, Зеленский сказал, что хотел бы, чтобы „непредсказуемость президента Трампа касалась прежде всего в сторону Российской Федерации“. Об операции ВСУ в Курской области Операцию ВСУ в Курской области Зеленский назвал „очень сильным козырем“ во всех переговорах — особенно со странами Глобального Юга. „Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. На них это сильно повлияло“, — сказал Зеленский. „Российская разведка говорила странам Глобального Юга, чтобы те не отворачивались от них: „Поверьте, за два месяца будут оккупированы Сумы“. А тут все они видят, что мы — там [в Курской области]. Курская операция перевернула все“, — добавил Зеленский. О гарантиях безопасности для Украины По мнению Зеленского, какие-либо гарантии безопасности без США — это „слабые гарантии“. Он заявил, что Киев поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по размещению французского контингента на территории Украины, „но одной Франции недостаточно“. „Мы бы не хотели, чтобы это были одна-две страны“, — сказал Зеленский, добавив, что размещение европейских сил должно сопровождать вступление Украины в НАТО, а не исключать его. О выборах президента Украины На вопрос, собирается ли Зеленский участвовать в выборах президента, когда их проведение станет возможным, он ответил, что не считает это своей сегодняшней целью. „Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда буду смотреть на это более позитивно“, — сказал Зеленский. По его словам, про выборы „нигде не говорят, кроме России и некоторых в Украине“. „В Украине, мне кажется, люди опасаются — какие выборы во время войны? — а в России очень хотят этого, чтобы поддерживать разговор о нелегитимности президента Украины“, — добавил он.

В результате российской агрессии с начала полномасштабной войны в Украине повреждено 1255 объектов культурного наследия, сообщило украинское Министерство культуры и стратегических коммуникаций. „По информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, в декабре повреждены 33 памятника культурного наследия в Запорожской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях и в городе Киеве. Общая численность поврежденных памятников культурного наследия в Украине по состоянию на конец декабря 2024 года составляет 1255 объектов“, — говорится в сообщении.

В результате обстрела села Кирилловка Климовского района Брянской области украинскими войсками погиб местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, село подверглось минометному обстрелу.

В результате российского удара по поселку Степногорск в Запорожской области погиб местный житель, его супруга получила ранения, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его данным, удар был нанесен из РСЗО „Град“. „В результате вражеского обстрела разрушены жилые дома. Возник пожар. Пенсионер погиб, его жена с ранениями в больнице“, — написал он в телеграме.

В результате российских обстрелов Чернигова погиб один человек, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. „Сегодня враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Значительные разрушения нескольких домов. Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются“, — написал он в телеграме.