Правдива ли история о самой короткой речи адвоката Кони?
Много лет по Сети гуляет рассказ о том, как известный юрист остроумно добился оправдания мальчика, ударившего ножом своего одноклассника. Мы проверили подлинность этой истории.
Как повествуется в истории, однажды проходил процесс над гимназистом, ударившим ножом своего одноклассника, который в течение нескольких лет ежедневно обзывал его „горбуном“. Во время суда Анатолий Кони якобы произнёс самую короткую и, возможно, самую эффектную речь в своей адвокатской карьере. Он начал так: „Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!“. „Здравствуйте, Анатолий Фёдорович!“, — ответили присяжные. Внезапно Кони повторил: „Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!“ — и те ответили уже с недоумением. Так повторялось до тех пор, пока и присяжные, и судьи, и все присутствующие не взорвались от ярости, потребовав вывести „этого сумасшедшего“ из зала суда. „А это всего лишь тридцать семь раз“, — закончил свою „речь“ адвокат, после чего его подзащитного оправдали.Об этом случае можно прочитать как в СМИ („Совершенно секретно“, „Царьград“), так и в соцсетях — на Facebook (есть публикации с 899 и 231 репостами) и „ВКонтакте“ (1535 и 200). В Instagram историей делился певец Влад Топалов.
Юрист Анатолий Кони, наряду с Фёдором Плевако, часто упоминается как один из двух самых известных дореволюционных адвокатов России. Одна из основных причин этого всеобщего представления — многочисленные подборки занимательных судебных случаев с его участием. На деле же Кони был прокурором, судьёй, сенатором, литератором (в 1902 году он даже выдвигался на Нобелевскую премию за биографию врача Фёдора Гааза), но никак не адвокатом в современном смысле этого слова, то есть, защитником. В самом известном своём процессе (дело о покушении Веры Засулич на петербургского градоначальника Трепова) Кони выступил в роде председателя городского окружного суда.
„Проверено“ не нашло в собрании сочинений А.Ф.Кони, один из восьми томов которого полностью посвящён судебным речам, сведений об оправдании некого мальчика с горбом. Нет их и в других авторитетных изданиях о юристе.
Можно было бы предположить, что описанный случай — старинная непроверяемая байка об Анатолии Кони. Однако анализ публикаций показывает, что до последнего времени её не печатали и в популярной не специализированной литературе. На Facebook история распространяется с 2012 года, в „Живом Журнале“ — с 2009-го. В последнем случае приводится ссылка на публикацию историка культуры Ильи Калинина в журнале „Неприкосновенный запас“ в 2008 году. И это самый ранний пример, встреченный „Проверено“.
Есть у этой байки и „сестра-близнец“ с другими фигурантами. В Сети популярна история о том, как уже упоминавшийся выше адвокат Фёдор Плевако защищал мужчину, убившего свою жену. Тем же самым способом, что и в байке про Кони, Плевако якобы довёл присяжных и остальную публику до исступления, а потом заявил: „Ну вот, господа, вы не выдержали и 15 минут моего эксперимента. А каково было этому несчастному мужику слушать 15 лет несправедливые попреки и раздраженное зудение своей сварливой бабы по каждому ничтожному пустяку?!“. После чего его подзащитного оправдали. Этот рассказ также ходит по блогам с заголовком „Самая короткая речь адвоката Плевако“.
И вот эта история гораздо старше. В современном виде она публиковалась и в начале нулевых, а во времена СССР приводилась с несколько иными деталями — так, в детской повести Ниссона Зелеранского и Бориса Ларина „Мишка, Серёга и я“, вышедшей в 1961 году, подсудимый был горбат и якобы годами слышал от своей жены напоминания об этом. Похожим образом этот случай описывался и в других публикациях той эпохи. При этом „Проверено“ не нашло упоминаний его упоминаний в авторитетных изданиях о Фёдоре Плевако (сборники речей, биографии). Нет свидетельств и того, что рассказ о Плевако в принципе печатался до революции 1917 года. Также сложно представить, что человека, совершившего умышленное убийство, отпустят на свободу лишь по причине оскорбительного поведения его жертвы. По всей вероятности, этот рассказ возник как один из судебных анекдотов и не имеет ничего общего с действительностью. Как видно из хронологии, именно из него родилась гораздо более поздняя байка об Анатолии Кони и горбатом школьнике. Иногда правда и в этой вариации фигурирует тот же Плевако.
Итог: Неправда