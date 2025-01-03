Правдива ли история о самой короткой речи адвоката Кони?

Есть у этой байки и „сестра-близнец“ с другими фигурантами. В Сети популярна история о том, как уже упоминавшийся выше адвокат Фёдор Плевако защищал мужчину, убившего свою жену. Тем же самым способом, что и в байке про Кони, Плевако якобы довёл присяжных и остальную публику до исступления, а потом заявил: „Ну вот, господа, вы не выдержали и 15 минут моего эксперимента. А каково было этому несчастному мужику слушать 15 лет несправедливые попреки и раздраженное зудение своей сварливой бабы по каждому ничтожному пустяку?!“. После чего его подзащитного оправдали. Этот рассказ также ходит по блогам с заголовком „Самая короткая речь адвоката Плевако“.

И вот эта история гораздо старше. В современном виде она публиковалась и в начале нулевых, а во времена СССР приводилась с несколько иными деталями — так, в детской повести Ниссона Зелеранского и Бориса Ларина „Мишка, Серёга и я“, вышедшей в 1961 году, подсудимый был горбат и якобы годами слышал от своей жены напоминания об этом. Похожим образом этот случай описывался и в других публикациях той эпохи. При этом „Проверено“ не нашло упоминаний его упоминаний в авторитетных изданиях о Фёдоре Плевако (сборники речей, биографии). Нет свидетельств и того, что рассказ о Плевако в принципе печатался до революции 1917 года. Также сложно представить, что человека, совершившего умышленное убийство, отпустят на свободу лишь по причине оскорбительного поведения его жертвы. По всей вероятности, этот рассказ возник как один из судебных анекдотов и не имеет ничего общего с действительностью. Как видно из хронологии, именно из него родилась гораздо более поздняя байка об Анатолии Кони и горбатом школьнике. Иногда правда и в этой вариации фигурирует тот же Плевако.