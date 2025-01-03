Украинская сборная по лыжным гонкам покинула Тур де Ски без предупреждения: что случилось?

Сборная Украины по лыжным гонкам досрочно покинула престижное соревнование Тур де Ски после трех личных стартов. Это решение удивило организаторов, которые не знали о месте пребывания украинцев и не были заранее предупреждены о снятии команды с дальнейших этапов.

Организаторы соревнований не могли объяснить отсутствие украинских лыжников. Руководитель „Тур де Ски“ в Международной федерации лыжного спорта Михал Ламплот заявил, что представители Украины внезапно исчезли без предупреждения..

„Я не знаю, куда они делись. Они просто не вышли на старт. Должны ли мы получать уведомления, если вся команда исчезает? Иногда некоторые команды забывают нам сообщить. Что стало причиной в этот раз, я не знаю“, — цитирует Ламплота Expressen.

Эту новость сразу же подхватили местные СМИ, раздув скандал с „исчезновением“ украинцев.

Однако главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко в комментарии Суспільне Спорт опроверг все домыслы. По его словам, команда не планировала участвовать в гонке преследования, о чем предупредила организаторов.

„Приказ Министерства молодежи и спорта был подписан до 1 января. То есть мы планировали заранее, что участвуем только в начале „Тур де Ски“ — и все“, — отметил Пуцко.

В комментарии шведскому изданию Expressen. Украинский тренер отметил, что насыщенное расписание различных турниров требует от спортсменов огромной выкладки, поэтому было принято решение несколько поберечь силы и сосредоточиться на других стартах, пишет obozrevatel.

„Мы отказались от Тур де Ски, потому что хотели внести коррективы в свой соревновательный календарь. Сейчас мы сосредоточимся на подготовке к юниорскому чемпионату мира и оставшимся этапам Кубка мира. Произошло недопонимание с организатором. Приносим извинения за возникшую ситуацию“, – сказал Пуцко.

Отметим, что сборная Украины впервые с сезона-2018/19 приняла участие в „Тур де Ски“. Лучшим результатом у мужчин было 88-е место Дениса Мухотинова, у женщин — 55-я позиция Виктории Олех.

Таким образом, украинцы пропустят вторую часть „Тур де Ски“, которая состоится в Валь ди Фиемме. Следующим стартом станет этап Кубка мира в швейцарском Энгадине, который начнется 22 января.

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