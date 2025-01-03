Крушение танкеров у берега Крыма: мазут дошел до Севастополя
Мазутное пятно полтора на полтора метра выявлено у Балаклавской бухты, заявил „губернатор“ Севастополя Развожаев. Зона загрязнения у села Яковенково расширилась, указало МЧС России. Об этом пишет DW.
Попавший в Черное море мазут после крушения нефтетанкеров близ Керченского пролива дошел до Севастополя на юго-западе аннексированного Крыма. Речь идет о пятне размером полтора на полтора метра на входе в Балаклавскую бухту, заявил „губернатор“ Севастополя Михаил Развожаев в пятницу, 3 января. Кроме того, в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега обнаружены птицы в мазуте, добавил он.
Спасатели направлены на сбор мазута. Профильные службы наблюдают за развитием ситуации, заверил Развожаев.
Между тем протяженность участка загрязнения в районе села Яковенково на юго-востоке полуострова, обнаруженного всего несколькими часами ранее, увеличилась с трех до 18 километров, сообщили в МЧС России. Ведомство объяснило это сильным ветром. На место разлива направлены дополнительные силы.
Крушение танкеров в Керченском проливе
Танкеры „Волгонефть 212“ и „Волгонефть 239“ 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. В результате один человек погиб. Суда перевозили в общей сложности более 8000 тонн мазута, который после катастрофы попал в воду. В России был введен режим ЧС федерального уровня.
Танкеры были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойной погоде, но в 1990-е переделали в класс „река - море“, отмечало издание The Moscow Times.
1 декабря были зафиксированы вторичные выбросы мазута с этих танкеров. Загрязнение мазутом береговой линии в районе Анапы растянулось на 54 км.
В середине декабря RusDelfi писал, что в районе Керченского пролива у побережья аннексированного РФ Крыма затонули два российских грузовых судна.
По данным международной экологической организации Greenpeace, каждый из российских танкеров мог перевозить до 5000 тонн нефтепродуктов. „Если такое количество сырья окажется в море, эта авария будет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря“, - подчеркнула организация в комментарии, полученном DW. В заявлении также указывается, что российские танкеры отключили систему определения своего местоположения 12 дней назад.
Экологическая организация призвала власти РФ „принять все усилия для смягчения или сокращения воздействия на окружающую среду“.
Greenpeace отмечает, что в ноябре 2007 года в том же месте потерпел крушение другой российский танкер класса „Волгонефть“. Судно перевозило 4800 тонн мазута, около 1600 тонн тогда оказались в море. „Эта авария привела к загрязнению десятков километров береговой линии по обе стороны пролива“, - говорится в заявлении.