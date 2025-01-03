Крушение танкеров у берега Крыма: мазут дошел до Севастополя

Попавший в Черное море мазут после крушения нефтетанкеров близ Керченского пролива дошел до Севастополя на юго-западе аннексированного Крыма. Речь идет о пятне размером полтора на полтора метра на входе в Балаклавскую бухту, заявил „губернатор“ Севастополя Михаил Развожаев в пятницу, 3 января. Кроме того, в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега обнаружены птицы в мазуте, добавил он.

Спасатели направлены на сбор мазута. Профильные службы наблюдают за развитием ситуации, заверил Развожаев.

Между тем протяженность участка загрязнения в районе села Яковенково на юго-востоке полуострова, обнаруженного всего несколькими часами ранее, увеличилась с трех до 18 километров, сообщили в МЧС России. Ведомство объяснило это сильным ветром. На место разлива направлены дополнительные силы.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Танкеры „Волгонефть 212“ и „Волгонефть 239“ 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. В результате один человек погиб. Суда перевозили в общей сложности более 8000 тонн мазута, который после катастрофы попал в воду. В России был введен режим ЧС федерального уровня.

Танкеры были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойной погоде, но в 1990-е переделали в класс „река - море“, отмечало издание The Moscow Times.

1 декабря были зафиксированы вторичные выбросы мазута с этих танкеров. Загрязнение мазутом береговой линии в районе Анапы растянулось на 54 км.

В середине декабря RusDelfi писал, что в районе Керченского пролива у побережья аннексированного РФ Крыма затонули два российских грузовых судна.