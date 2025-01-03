Женщина, сотнями разводящая больных кошек, бегает от чиновников и зоозащитников по всей Эстонии

Международный женский день 2023 года приобрел совсем иной, тревожный смысл для Эстонского общества защиты животных и НКО Cats Help. Из деревни Ильманду, с улицы Романтику, пришлось срочно эвакуировать 123 сиамских кошек, которые находились в крайне неблагоприятных условиях.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) провел проверку в данном домохозяйстве полгода назад, в ходе которой хозяйке было выдано предписание. Однако Союз защиты животных остался недоволен объяснениями относительно 33 кошек и решил выехать на место для дальнейшего контроля.

„Уже за окном чувствовался едкий кошачий запах. Кошки бегали повсюду в доме. В здании витал удушающий запах, от которого глаза начинали слезиться. В одной из комнат на полу лежала простыня, на которой была сама хозяйка, и она, заикаясь, говорила, что больна, и поэтому всё немного вышло из-под контроля“, — вспоминает руководитель Лыунаского регионального отделения Союза защиты животных Кристи Метса. По её словам, несколько кошек были заперты в маленьких транспортных клетках среди их собственных фекалий. В качестве подстилки в клетках были использованы пеллеты и сено, и было очевидно, что кошки содержались в таких условиях долгое время. В клетках у животных не было даже возможности перевернуться.

Вскоре выяснилось, что в здании есть ещё одна комната, из которой доносился писк котят. „Когда мы вошли в комнату, нас встретил жгучий запах кошачьей мочи, и это был первый раз, когда мне пришлось выбежать на улицу, чтобы меня вырвало. К сожалению, это не было последним разом. Все обогревательные устройства в этой маленькой комнате работали на максимуме. Можно только представить, какой жар испытывали кошки. Под стулом, среди мусора, корчился и кричал маленький новорождённый котёнок. Трое котят постарше были заперты с мамой в транспортной клетке. Где-то в комнате был ещё один котёнок, а в конце концов мы нашли еще и маленький трупик“, — описывает ситуацию Метса.