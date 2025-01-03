Женщина, сотнями разводящая больных кошек, бегает от чиновников и зоозащитников по всей Эстонии
Жительница волости Харку на протяжении многих лет содержит так называемую „кошачью фабрику“ с антисанитарными и неблагополучными условия для животных. Несмотря на вмешательство зоозащитников, женщина продолжает свою деятельность. Она регулярно меняет места проживания и тайно перевозит животных по Эстонии, открывая новые „фабрики“, что вызывает недовольство соседей.
Международный женский день 2023 года приобрел совсем иной, тревожный смысл для Эстонского общества защиты животных и НКО Cats Help. Из деревни Ильманду, с улицы Романтику, пришлось срочно эвакуировать 123 сиамских кошек, которые находились в крайне неблагоприятных условиях.
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) провел проверку в данном домохозяйстве полгода назад, в ходе которой хозяйке было выдано предписание. Однако Союз защиты животных остался недоволен объяснениями относительно 33 кошек и решил выехать на место для дальнейшего контроля.
„Уже за окном чувствовался едкий кошачий запах. Кошки бегали повсюду в доме. В здании витал удушающий запах, от которого глаза начинали слезиться. В одной из комнат на полу лежала простыня, на которой была сама хозяйка, и она, заикаясь, говорила, что больна, и поэтому всё немного вышло из-под контроля“, — вспоминает руководитель Лыунаского регионального отделения Союза защиты животных Кристи Метса. По её словам, несколько кошек были заперты в маленьких транспортных клетках среди их собственных фекалий. В качестве подстилки в клетках были использованы пеллеты и сено, и было очевидно, что кошки содержались в таких условиях долгое время. В клетках у животных не было даже возможности перевернуться.
Вскоре выяснилось, что в здании есть ещё одна комната, из которой доносился писк котят. „Когда мы вошли в комнату, нас встретил жгучий запах кошачьей мочи, и это был первый раз, когда мне пришлось выбежать на улицу, чтобы меня вырвало. К сожалению, это не было последним разом. Все обогревательные устройства в этой маленькой комнате работали на максимуме. Можно только представить, какой жар испытывали кошки. Под стулом, среди мусора, корчился и кричал маленький новорождённый котёнок. Трое котят постарше были заперты с мамой в транспортной клетке. Где-то в комнате был ещё один котёнок, а в конце концов мы нашли еще и маленький трупик“, — описывает ситуацию Метса.
Довольно быстро стало ясно, что в доме не 30 или 40 кошек, а более сотни. Поэтому было решено обратиться за помощью к НКО Cats Help, при этом волонтёры получили серьёзные травмы при ловле агрессивных кошек. Хотя кошек удалось раздать по временным домам почти два года назад, содержание животных в той же семье не прекратилось. Время от времени Союз защиты животных получал сообщения из разных уголков Эстонии. Содержание этих сообщений было одинаковым: знакомая женщина снова разводит кошек.
Некоторое время назад поступила жалоба из Ляэне-Вирумаа, из Тамсалу, где соседи страдали от ужасного запаха. Женщине об этом неоднократно говорили. „Полгода была тишина, а теперь снова началась какая-то суета. Через определённые промежутки времени кто-то приходит с большими мешками в квартиру, а потом уходит. В квартире уже много лет никто не живёт, кроме кошек“, — говорилось в жалобе.
Проверившая ситуацию сотрудница PTA установила, что у кошек есть еда и вода, и у них нет симптомов болезней. Однако было всё же начато административное разбирательство.
Это не помешало владельцам кошек перевезти их в Тарту. Из этого города в прошлом месяце поступила информация о вонючей квартире и кошках, живущих там без присмотра, и Союз защиты животных выехал на место вместе с полицейским патрулём. „В квартире нас встретила такая же картина, как и в доме в Ильманду. Грязная, ужасно пахнущая квартира, полная мусора, хлама, фекалий кошек и остатков еды, а также сами кошки. В куче мусора мы нашли четырёх кошек“, — рассказала Кристи Метса.
В сотрудничестве с PTA кошек забрали, и их дальнейшая судьба осталась под ответственностью Союза защиты животных. Сразу же стали очевидны проблемы с их здоровьем, включая камни в почках, заболевания мочевого пузыря и повреждённые зубы. Кроме того, кошек необходимо стерилизовать.
„Мы лишь можем мечтать, что заводчик животных будет оплачивать лечение своих кошек, но в реальной жизни этого никогда не происходит“, — отметила Кристи Метса. „В PTA производство ещё продолжается, и, надеемся, будет вынесено решение, которое лишит женщину прав на содержание животных. У неё всё ещё есть кошки, которые должны быть изъяты. Поскольку она скрывается, точно место их нахождения неизвестно“.
На сегодняшний день Союз защиты животных уже потратил 1300 евро на этих кошек, но счета продолжают поступать. Поэтому защитники животных просят помощи у своих сторонников.
Банковские счета для пожертвований (пояснение - „KASSIVABRIK“, получатель - Eestimaa Loomakaitse Liit)
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
EE824204278617897405 (Coop Pank)
Телефоны для пожертвований
9000 777 (5.-)
9000 888 (10.-)
*Текст необходимо обязательно прослушать до конца, иначе пожертвование не будет принято.