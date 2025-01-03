Арест нефтяного танкера Eagle S остается в силе

Арест нефтяного танкера Eagle S, связанного с повреждением кабелей в Финском заливе, остается в силе. Уездный суд Хельсинки отклонил ходатайство об отмене ареста.

Центральная криминальная полиция арестовала судно в субботу и перенаправила танкер в Порвоо.

Адвокат Херман Юнгберг, представляющий экипаж судна и судоходную компанию Caravella, подал ходатайство об отмене конфискации в понедельник.

Eagle S, плавающая под флагом островов Кука, подозревается в повреждении электрического кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Финская береговая охрана арестовала судно Eagle S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судная поднялась абордажная команда, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.

Расследование последнего инцидента, связанного с танкером Eagle S, продолжается, и, как сообщают финские СМИ, все компании, понесшие ущерб, планируют потребовать компенсацию, если расследование докажет, что в повреждении кабелей виновно это судно. В отличие от случая в ноябре, на этот раз финская таможня уже арестовала груз судна, что значительно увеличивает возможности компаний по возмещению убытков, пишет Ilta-Sanomat.

Финская компания-оператор электросети Fingrid сообщила агентству STT, что сейчас изучаются варианты с возможными ремонтниками разорванного электрокабеля Estlink-2. Суда, которые будут проводить ремонт, а также специалисты прибудут из-за рубежа.