ВИДЕО | Во главе Нарвы - пятеро женщин. Сегодня утвердили состав управы под руководством мэра Катри Райк

Вице-мэром по социальным вопросам стала Марина Шурупова. На новой должности она будет получать 3500 евро. Еще два новых члена управы - Елена Голубева и Наталья Шибалова. Им предусмотрено возмещение в размере 298 евро ежемесячно.

На месте сегодня было 17 депутатов, 14 депутатов из команды Алексея Евграфова на заседание не пришли.

Депутаты Кондрашова и Жаворонков зачитали предложение о выдвижении недоверия председателям комиссий по образованию и спорту Надежде Черкашиной и Екатерине Платоновой. Замещающий Райк депутат Роман Бойко вошел в состав горсобрания и одновременно во фракцию Respekt.

Райк поблагодарила покидающую должность вице-мэра Мессурме Писареву, преподнеся ей букет цветов.Писарева в свою очередь поблагодарила бывших коллег по управе за работу и вклад в сложное время перехода на эстоноязычное образование.

Второй уже бывший вице-мэр Олег Карпиков на заседании не пристутсвовал, поскольку находится в отпуске.

Возмещение заместителям председателя горсобрания Яне Кондрашовой и Владимиру Жаворонкову назначили в размере 1500 евро в месяц.

Напомним, что 28 декабря горсобрание 16 голосами отправило в отставку мэра Нарвы Яана Тоотса, следом депутаты проголосовали за отставку зампредседателя горсобрания Наталии Умаровой. Второй зампред - Марина Шурупова - покинула пост добровольно, подав соответствующее заявление, уже зная, что будет претендовать на пост вице-мэра. Тоотс и Умарова - люди из команды Алексея Евграфова, Марина Шурупова - член фракции „Нарва 2.0“ Михаила Стальнухина. Мэром избрали Катри Райк. За нее отдали свои голоса 17 депутатов.

Тогда же, 28 декабря, депутаты сохранили за Татьяной Стольфат место председателя горсобрания (ей не прошел вотум недоверия - ред.), а также выбрали на должность заместителей председателя Владимира Жаворонкова и Яну Кондрашову.