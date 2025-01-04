Эксперт: сейчас приоритет — не продавать airBaltic за „один евро“

Латвия - единственная из стран Балтии, которая до сих пор не разместила свои компании на бирже, в отличие от правительств Эстонии и Литвы, но „размещение на бирже“ было задачей, поставленной государством перед airBaltic, напомнил эксперт. Об этом пишет латвийский портал Defli.

„Если смотреть через призму финансовых экпертов, ясно, что публично культивированный „карточный домик“ airBaltic как история успеха IPO рухнул. Он и так был довольно хрупким и вызывал больше вопросов, чем уверенности в обоснованности высоких ставок по облигациям, более дешевого публичного предложения, но теперь проблемы с обслуживанием двигателей и выбранная стратегия отказа от временной аренды самолетов других авиакомпаний также будут означать снижение доверия местного балтийского общества, которая является основным и наиболее лояльным клиентом, и предпочтение других авиакомпаний, что приведет к падению продаж билетов“, — прогнозирует партнер Grant Thornton Baltic.

Он предположил, что в обозримом будущем это окажет существенное влияние на финансовые результаты компании, которые уже не будут достаточно обнадеживающими для поддержания нынешней истории успеха.

„Эпично, что вчера, 2 января, Austrian Airlines ( дочерняя компания Lufthansa) публично объявила о пополнении своего флота тремя новыми самолетами Airbus A220-300, которые предоставит airBaltic.Стратегия, выбранная для того, чтобы разочаровать жителей Латвии и Балтии, предпочтя вместо этого передать „самый современный и новейший флот в Европе“ в аренду Lufthansa, является еще одним сигналом правительству Латвии как главному акционеру о необходимости немедленных действий для того, чтобы совет и правление airBaltic действовали в интересах государства“, — заявил эксперт.