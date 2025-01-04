Эксперт: сейчас приоритет — не продавать airBaltic за „один евро“
Учитывая текущие события, airBaltic уже невозможно представить в качестве истории успеха для потенциального инвестора и стратегии IPO, и важно, чтобы она не была продана за „один евро“ или по заниженной цене из-за отсутствия „заботливого хозяина“, отметил партнер компании Grant Thornton Baltic Райтис Логинс.
Латвия - единственная из стран Балтии, которая до сих пор не разместила свои компании на бирже, в отличие от правительств Эстонии и Литвы, но „размещение на бирже“ было задачей, поставленной государством перед airBaltic, напомнил эксперт. Об этом пишет латвийский портал Defli.
„Если смотреть через призму финансовых экпертов, ясно, что публично культивированный „карточный домик“ airBaltic как история успеха IPO рухнул. Он и так был довольно хрупким и вызывал больше вопросов, чем уверенности в обоснованности высоких ставок по облигациям, более дешевого публичного предложения, но теперь проблемы с обслуживанием двигателей и выбранная стратегия отказа от временной аренды самолетов других авиакомпаний также будут означать снижение доверия местного балтийского общества, которая является основным и наиболее лояльным клиентом, и предпочтение других авиакомпаний, что приведет к падению продаж билетов“, — прогнозирует партнер Grant Thornton Baltic.
Он предположил, что в обозримом будущем это окажет существенное влияние на финансовые результаты компании, которые уже не будут достаточно обнадеживающими для поддержания нынешней истории успеха.
„Эпично, что вчера, 2 января, Austrian Airlines ( дочерняя компания Lufthansa) публично объявила о пополнении своего флота тремя новыми самолетами Airbus A220-300, которые предоставит airBaltic.Стратегия, выбранная для того, чтобы разочаровать жителей Латвии и Балтии, предпочтя вместо этого передать „самый современный и новейший флот в Европе“ в аренду Lufthansa, является еще одним сигналом правительству Латвии как главному акционеру о необходимости немедленных действий для того, чтобы совет и правление airBaltic действовали в интересах государства“, — заявил эксперт.
„Такая задержка в принятии акционером решения о смене руководства была бы невозможна ни в одной частной компании. Если до сих пор препятствием для такого шага была история с успешным привлечением инвесторов и IPO, то теперь это уже не препятствие, а наоборот - необходимо оценить, что делать с компанией и как получить максимальную выгоду от доведения airBaltic до нынешнего финансового положения, не допуская ее неплатежеспособности и не продавая за „евро“, — отметил Логинс.
„Замена совета может произойти быстро, так как сейчас приоритетом является поиск наилучшего возможного сценария развития, признавая, что на данный момент предприятие находится не в лучшем положении в глазах потенциальных инвесторов, и цена покупки может заключаться в том, чтобы получить ценный „флот“ в свои активы“, — заявил Логинс.
По его мнению, неспособность действовать с airBaltic приведет к дальнейшему недоверию общества к способности государства успешно управлять стратегически важными предприятиями с публичным капиталом, а также к потере и без того низкого доверия общества к листингу публичных компаний на бирже, поскольку этот пример поднимает вопрос о рисках приватизации публичных компаний. Важно подчеркнуть, что airBaltic была подготовлена как первая латвийская компания с публичным капиталом, которая вышла бы на биржу через IPO.
В то же время эксперт подчеркнул, что Латвия - единственная страна Балтии, которая до сих пор не использует возможность размещения акций предприятий публичного сектора на фондовых биржах и тем самым не использует возможность привлечения дополнительного капитала для их развития. На фондовых биржах размещены такие тяжеловесы из соседних стран, как Enefit Green (энергетика, 77,17% принадлежит Эстонии), Ignitis Grupe (энергетика, 74,99% принадлежит Литве), Klaipedos Nafta (энергетика, 72,47% принадлежит Литве), Tallinna Vesi (водоснабжение, 52,35% принадлежит Таллину), Tallina Sadam (Таллинский порт, транзит, 67,17% принадлежит Эстонии), Litgrid (энергетика, 97,5% принадлежит Литве), Amber Grid (энергетика, 96,58% принадлежит Литве) и другие. Во всех этих случаях государство или муниципалитет сохранили статус мажоритарного акционера.