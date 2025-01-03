ФОТО | В Пярнумаа - наводнение, жителям дома попечения грозит эвакуация

Спасательный департамент в сотрудничестве с местным самоуправлением следит за ситуацией, информирует жителей об опасностях и выясняет, кому нужна помощь. Если уровень воды поднимется, спасатели готовы эвакуировать дом престарелых в школу Сурью.

По текущей информации Спасательного департамента, внезапное повышение уровня воды в реке Рейу вызвало сильное наводнение в центре Сурью, в районе дороги Метсаэре-Тыйтоя и в деревнях Метсаэре и Рабакула. Ляэнеский спасательный центр организовал штаб для борьбы с последствиями наводнения и сотрудничает с кризисной комиссией волости Саарде. С помощью дронов выясняются масштабы зоны затопления, проходимость дорог и люди, нуждающиеся в помощи. В доме попечения Сурью реализованы дополнительные меры по обеспечению безопасности жильцов и персонала и все подготовлены к возможной эвакуации в здание волостной школы.