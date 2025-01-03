ЧП и криминал
03.01.2025, 15:05

ФОТО | В Пярнумаа - наводнение, жителям дома попечения грозит эвакуация

 
Затопление около дома попечения
Затопление около дома попечения
ФОТО: Päästeamet

В волости Саарде, Пярнумаа, из берегов вышла река, что привело к затоплению территории, сообщили в Спасательном департаменте.

Спасательный департамент в сотрудничестве с местным самоуправлением следит за ситуацией, информирует жителей об опасностях и выясняет, кому нужна помощь. Если уровень воды поднимется, спасатели готовы эвакуировать дом престарелых в школу Сурью.

Сурью
Уровень воды на ступеньках дома попечения
Вода может просочиться и в комнаты

По текущей информации Спасательного департамента, внезапное повышение уровня воды в реке Рейу вызвало сильное наводнение в центре Сурью, в районе дороги Метсаэре-Тыйтоя и в деревнях Метсаэре и Рабакула. Ляэнеский спасательный центр организовал штаб для борьбы с последствиями наводнения и сотрудничает с кризисной комиссией волости Саарде. С помощью дронов выясняются масштабы зоны затопления, проходимость дорог и люди, нуждающиеся в помощи. В доме попечения Сурью реализованы дополнительные меры по обеспечению безопасности жильцов и персонала и все подготовлены к возможной эвакуации в здание волостной школы.

Дорога Мику и Лаади затоплена, и проезда нет. Специалисты городского управления связались с владельцами частных домов в зоне затопления, среди которых на данный момент нет людей, нуждающихся в помощи. По данным гидрометрической станции Лаади, по состоянию на 12:00 уровень воды оставался стабильным.

Что делать при наводнении

  • При возможности самостоятельно на время покиньте зону риска затопления.

  • В любом случае будьте готовы к эвакуации.

  • Зарядите свой мобильный телефон, приготовьте фонарик и другие необходимые вещи.

  • Будьте готовы к возможным отключениям электроэнергии. Отключайте электричество в здании, если вода угрожает электрооборудованию или установкам, а также при выходе из дома.

  • Переместите домашнее имущество и вызывающие загрязнение химикаты выше уровня земли, чтобы избежать их затопления.

  • Если есть возможность, постройте преграды для воды.

  • Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и автомобильным топливом.

  • Если в результате наводнения выбраться из дома уже невозможно и вы чувствете себя в опасности, сообщите об этом по номеру Центра тревоги 112.

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