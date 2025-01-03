03.01.2025, 14:46
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ сыграет с „Лиепая“
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ сыграет на своей площадке с клубом „Лиепая“. Матч начнется в 19:00, и в прямом эфире его смогут увидеть все подписчики Delfi.
Эти же команды уже встречались в этом сезоне. В конце октября „Лиепая“ проиграла в родных стенах тартуской команде со счетом 63:66.
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