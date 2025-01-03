СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ сыграет с „Лиепая“

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ сыграет на своей площадке с клубом „Лиепая“. Матч начнется в 19:00, и в прямом эфире его смогут увидеть все подписчики Delfi.