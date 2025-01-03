Баскетбол
03.01.2025, 14:46

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ проигрывает „Лиепая“

 
„Тартуского университета“ vs „Лиепая“ 9:20;
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ сыграет на своей площадке с клубом „Лиепая“. Матч начнется в 19:00, и в прямом эфире его смогут увидеть все подписчики Delfi.

Эти же команды уже встречались в этом сезоне. В конце октября „Лиепая“ проиграла в родных стенах тартуской команде со счетом 63:66.

„Тартуский университет“ находится на 4-м месте в турнирной таблице с 10 победами и 5 поражениями, а „Лиепая“ — на 7-м с 8 победами и 7 поражениями.

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