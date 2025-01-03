03.01.2025, 14:46
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ вырвала победу у „Лиепая“
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 3 января, в матче эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуский университет“ одержала домашнюю победу над клубом „Лиепая“ с минимальным перевесом — 81:80.
„Лиепая“ уверенно начала матч и завершила первую четверть с преимуществом 20:9. К перерыву тартуская команда сократила отставание до 33:32. Во второй половине хозяева смогли перехватить инициативу и временами увеличивали разницу более чем на десять очков, но концовка вновь выдалась напряженной, и „Лиепая“ вернулась в игру.
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