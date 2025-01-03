ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ вырвала победу у „Лиепая“

„Лиепая“ уверенно начала матч и завершила первую четверть с преимуществом 20:9. К перерыву тартуская команда сократила отставание до 33:32. Во второй половине хозяева смогли перехватить инициативу и временами увеличивали разницу более чем на десять очков, но концовка вновь выдалась напряженной, и „Лиепая“ вернулась в игру.