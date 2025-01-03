Кая Каллас озвучила послание новому руководству Сирии

„Наше послание новому руководству Сирии: соблюдение принципов, согласованных с региональными партнерами, и обеспечение защиты всех мирных жителей и меньшинств имеет первостепенное значение“, - написала Кая Каллас в социальных сетях.

„Нам всем ясно, что это будет нелегкий путь. Сегодняшняя поездка [в Дамаск] с моим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро от имени ЕС - это четкий сигнал: политическое обновление отношений между Европой и Сирией, между Германией и Сирией возможно“, - отметила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Бербок и Барро стали первыми министрами иностранных дел крупных западных стран, которых принимает в Дамаске новое сирийское руководство.

В начале декабря в Сирии пал режим Башара Асада, и власть в стране захватили оппозиционные группировки.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, после кровавого подавления народного восстания в стране, вызванного коррупцией и ростом экономического неравенства в результате „рыночных“ экономических реформ, предпринятых Асадом. Цветущие сирийские города превратились в развалины в результате массированного применения режимом Асада военной силы против мирных жителей. Войска Асада в массовом порядке применяли против мирного населения химическое оружие - зарин, горчичный газ и хлор.

За пределы страны хлынули потоки беженцев - всего, по данным ООН на 2022 год, примерно 5,6 млн сирийцев из 21 млн довоенного населения бежали за пределы страны, еще 6,2 млн стали беженцами внутри страны. По разным подсчетам, с 2011 года в ходе войны в Сирии погибли более 600 тыс человек. Большинство из них - мирные жители.

Сирия раскололась на несколько регионов - населенный курдами Север (Рожаву) под контролем Сирийских демократических сил, стал фактически независимым. Режим Асада с трудом удерживал контроль над Дамаском и западным побережьем страны. Остальные ее части контролировали различные группировки, в том числе про-турецкой и исламистской направленности.