Кая Каллас озвучила послание новому руководству Сирии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала пятничный визит глав МИД Германии и Франции в Дамаск от имени Евросоюза, пишет ERR со ссылкой на социальные сети Каллас.
„Наше послание новому руководству Сирии: соблюдение принципов, согласованных с региональными партнерами, и обеспечение защиты всех мирных жителей и меньшинств имеет первостепенное значение“, - написала Кая Каллас в социальных сетях.
„Нам всем ясно, что это будет нелегкий путь. Сегодняшняя поездка [в Дамаск] с моим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро от имени ЕС - это четкий сигнал: политическое обновление отношений между Европой и Сирией, между Германией и Сирией возможно“, - отметила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Бербок и Барро стали первыми министрами иностранных дел крупных западных стран, которых принимает в Дамаске новое сирийское руководство.
В начале декабря в Сирии пал режим Башара Асада, и власть в стране захватили оппозиционные группировки.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, после кровавого подавления народного восстания в стране, вызванного коррупцией и ростом экономического неравенства в результате „рыночных“ экономических реформ, предпринятых Асадом. Цветущие сирийские города превратились в развалины в результате массированного применения режимом Асада военной силы против мирных жителей. Войска Асада в массовом порядке применяли против мирного населения химическое оружие - зарин, горчичный газ и хлор.
За пределы страны хлынули потоки беженцев - всего, по данным ООН на 2022 год, примерно 5,6 млн сирийцев из 21 млн довоенного населения бежали за пределы страны, еще 6,2 млн стали беженцами внутри страны. По разным подсчетам, с 2011 года в ходе войны в Сирии погибли более 600 тыс человек. Большинство из них - мирные жители.
Сирия раскололась на несколько регионов - населенный курдами Север (Рожаву) под контролем Сирийских демократических сил, стал фактически независимым. Режим Асада с трудом удерживал контроль над Дамаском и западным побережьем страны. Остальные ее части контролировали различные группировки, в том числе про-турецкой и исламистской направленности.
Хаос в Сирии и Ираке (вызванный американской оккупацией) привел к появлению на их территории „Исламского государства“ - ИГИЛ. В 2015 году ИГИЛ захватил практически всю центральную Сирию, включая большую часть ее нефтяных месторождений. В зоне оккупации ИГИЛ воцарился самый жестокий террор. В конфликт вмешались США, России, Турция и Иран. В 2019 году ИГИЛ на территории Ирака и Сирии был уничтожен.
В ходе боевых действий правительство Асада при поддержке России и Ирана восстановило контроль над большей частью страны. С 2015 года режима Асада фактически держался на российских и иранских штыках. РФ использовала в Сирии в первую очередь наемников ЧВК „Вагнер“ и боевые самолеты, наносившие в первую очередь удары по гражданским объектам. Эта тактика, впервые примененная в Сирии, потом широко использовалась в Украине.
Большинство российских военных, командующих в Украине, до того „воевали“ в Сирии. В то же время российские олигархи грабили сирийские месторождения полезных ископаемых и использовали Сирию для торговли награбленным украинским зерном. Армия РФ и Хезболла постепенно отбивали у повстанцев территории на границе с Турцией и давили на курдские силы на севере страны.