15-летняя эстонская сноубордистка Лаура Анга удачно дебютировала в серии Кубка мира

В квалификации в дисциплине Big Air у спортсменок было три попытки, из которых учитывались две лучшие. При этом одна из попыток должна была быть выполнена в одном направлении, а другая — в противоположном.

В первом заезде Лаура Анга получила 65 баллов за трюк back side 720 градусов, что позволило ей занять 10-е место. Во второй попытке она набрала 12,25 балла, а в третьей — 24,25 балла, оба раза пытаясь выполнить трюк front side 540 градусов. Сумма двух лучших попыток составила 89,25 балла, что позволило ей обогнать четырех соперниц из 22 участниц.

„Надеюсь попасть в топ-20, что обеспечит мне необходимые очки для участия в чемпионате мира“, — сказала Анга перед соревнованием. Эта цель была достигнута.

Квалификацию выиграла японка Кокомо Мурасэ с результатом 183,25 балла. В финал прошли восемь спортсменок, последней в финал прошла швейцарка Ариане Бурри с 138,25 балла.

„Я в полном восторге и уверена в своих силах“, — говорила Ангa перед дебютом. „В первый тренировочный день я сосредоточилась на том, чтобы привыкнуть к прыжку. Теперь я чувствую себя уверенно и готова смело выполнять трюки“, — добавила она.

„Моя цель — красиво выполнить свои трюки и избежать падений, которые сегодня случались у многих участников. Я планирую показать back side 7 с двумя грабами и front side 540 или 720 градусов“, — говорила спортсменка.

„В Клагенфурте я впервые. Мне нравится местный трамплин. Для меня все прекрасно, но для многих опытных спортсменов качество трамплина оставляет желать лучшего“, — рассказала Лаура. „Мне приятно, что другие участники скорее друзья, чем конкуренты. Особенно хорошо лажу с ровесниками — здесь есть еще несколько 15-летних райдеров“, — отметила она.

Лаура Ангa принимала участие в нескольких международных соревнованиях и добилась хороших результатов. Она представляла Эстонию на юношеских зимних Олимпийских играх 2024 года в Пхёнчхане, заняв 13-е место как в слоупстайле, так и в Big Air.

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