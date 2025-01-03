15-летняя эстонская сноубордистка Лаура Анга дебютирует в серии Кубка мира

„Я в полном восторге и уверена в своих силах“, — начала Ангa. „В первый тренировочный день я сосредоточилась на том, чтобы привыкнуть к прыжку. Теперь я чувствую себя уверенно и готова смело выполнять трюки“, — добавила она.

„Моя цель — красиво выполнить свои трюки и избежать падений, которые сегодня случались у многих участников. Я планирую показать back side 7 с двумя грабами и front side 540 или 720 градусов“, — сказала спортсменка. „Надеюсь попасть в топ-20, что обеспечит мне необходимые очки для участия в чемпионате мира. Шансы на это хорошие, поскольку всего 27 участников“, — объяснила она.

„В Клагенфурте я впервые. Мне нравится местный трамплин. Для меня все прекрасно, но для многих опытных спортсменов качество трамплина оставляет желать лучшего“, — рассказала Лаура. „Мне приятно, что другие участники скорее друзья, чем конкуренты. Особенно хорошо лажу с ровесниками — здесь есть еще несколько 15-летних райдеров“, — отметила она.

Лаура Ангa принимала участие в нескольких международных соревнованиях и добилась хороших результатов. Она представляла Эстонию на юношеских зимних Олимпийских играх 2024 года в Пхёнчхане, заняв 13-е место как в слоупстайле, так и в Big Air.

Квалификационные соревнования по сноуборду в Клагенфурте состоятся в пятницу в 12:15. Соревновательный заезд пройдет в воскресенье в 19:00.

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