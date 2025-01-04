Компенсация лекарств: льготы истекли. Нужно ли было торопиться и скупать льготные медикаменты до конца года?

„Я хочу напомнить всем жителям Эстонии, особенно – пенсионерам, что очень важно до конца года было выкупить все рецептурные лекарства, которые вам выписал врач, – делится пенсионерка Клавдия Васильевна (66). – Я недавно пошла в аптеку, и когда мне стали пробивать все выписанные мне лекарства – а у меня много хронических заболеваний, и рецепты мне выписывают на несколько месяцев вперед – я увидела, как эта скидка работает в действии. Смотрю, сумма покупки 92 евро, затем 99, а когда должно было перевалить за 100 евро, сумма превратилась в 50. Аптекарь пояснила, что после предела в 100 евро у меня начала действовать скидка. Вот хочу призвать и других пенсионеров: проверьте – вдруг вы тоже сможете сэкономить минимум 50 евро за лекарства?“

Дополнительная компенсация за льготные лекарства

Действительно, Касса здоровья осуществляет выплаты в установленном размере за рецептурные препараты, эффективность которых была подтверждена, после чего они были добавлены в список компенсируемых лекарств. На эти препараты применяют четыре типа льготных ставок: 50%, 75%, 90% и 100%.

Максимальная льготная ставка предназначена для медикаментов, используемых при тяжелых и хронических заболеваниях, а повышенные ставки также предусмотрены для определенных категорий граждан – например, пенсионеров по старости и людей с ограниченными возможностями.

Если на рынке – несколько препаратов с одинаковым активным веществом от разных производителей, для них устанавливают так называемую предельную цену, с учетом которой и рассчитывают льготную стоимость.

Люди, которые тратят на рецептурные лекарства больше среднего, могут рассчитывать на дополнительную скидку в аптеке или компании, занимающейся продажей медицинских товаров.

К обычной скидке на льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства для них прибавляется еще одна скидка.