Компенсация лекарств: льготы истекли. Нужно ли было торопиться и скупать льготные медикаменты до конца года?
На рецептурные средства, входящие в категорию льготных медикаментов, в Эстонии действует скидка в 50%, 70%, 90% или 100% в зависимости от конкретного препарата. Минимальная сумма в прошлом году составляла 2,50 евро. С 2025 года сумма выросла до 3,5 евро. Также, начиная с 1 января, накопленные „бонусы“ за покупку лекарств обнулились. Стоило ли выкупать рецептурные лекарства до конца прошлого года, выясняла „МК-Эстония“.
„Я хочу напомнить всем жителям Эстонии, особенно – пенсионерам, что очень важно до конца года было выкупить все рецептурные лекарства, которые вам выписал врач, – делится пенсионерка Клавдия Васильевна (66). – Я недавно пошла в аптеку, и когда мне стали пробивать все выписанные мне лекарства – а у меня много хронических заболеваний, и рецепты мне выписывают на несколько месяцев вперед – я увидела, как эта скидка работает в действии. Смотрю, сумма покупки 92 евро, затем 99, а когда должно было перевалить за 100 евро, сумма превратилась в 50. Аптекарь пояснила, что после предела в 100 евро у меня начала действовать скидка. Вот хочу призвать и других пенсионеров: проверьте – вдруг вы тоже сможете сэкономить минимум 50 евро за лекарства?“
Дополнительная компенсация за льготные лекарства
Действительно, Касса здоровья осуществляет выплаты в установленном размере за рецептурные препараты, эффективность которых была подтверждена, после чего они были добавлены в список компенсируемых лекарств. На эти препараты применяют четыре типа льготных ставок: 50%, 75%, 90% и 100%.
Максимальная льготная ставка предназначена для медикаментов, используемых при тяжелых и хронических заболеваниях, а повышенные ставки также предусмотрены для определенных категорий граждан – например, пенсионеров по старости и людей с ограниченными возможностями.
Если на рынке – несколько препаратов с одинаковым активным веществом от разных производителей, для них устанавливают так называемую предельную цену, с учетом которой и рассчитывают льготную стоимость.
Люди, которые тратят на рецептурные лекарства больше среднего, могут рассчитывать на дополнительную скидку в аптеке или компании, занимающейся продажей медицинских товаров.
К обычной скидке на льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства для них прибавляется еще одна скидка.
Те жители Эстонии, у которых есть медицинская страховка и которые тратят на рецептурные лекарства не менее 100 евро в год (при этом суммы, превышающие предельную цену, не учитывают), могут получить дополнительную компенсацию. Ее применяют к расходам на льготные лекарства, которые находятся в соответствующем перечне Кассы здоровья. При этом не учитывают расходы на безрецептурные лекарства и препараты, на которые не распространяется льготная скидка.
Также важно помнить, что скидка Кассы здоровья не распространяется на вспомогательные средства, компенсируемые Департаментом социального страхования. Дополнительная компенсация рассчитывалась на основе расходов за календарный год и включала долю самофинансирования в размере 2,5 евро.
Важно: дополнительная компенсация за льготные лекарства и вспомогательные средства рассчитывается автоматически, и льготу можно получить сразу во время покупки.
Если по объективным причинам (например, техническая неисправность в работе системы дигитальных рецептов) во время покупки не получилось сделать человеку положенную скидку, в Кассе здоровья заверяют: он получит ее автоматически при следующей покупке, или же неполученная дополнительная компенсация будет ему возмещена на основании соответствующего заявления.
Для этого необходимо подать в Кассу здоровья заявление, в котором указать свое имя и фаилию, ваш личный код, номер банковского счета, контактный телефон и адрес электронной почты, дату подачи заявления и подписать его.
Стоило поторопиться!
„Людям, у которых был действующий рецепт в прошлом году, следовало помнить о двух нюансах. Во-первых, годовой период начисления дополнительной компенсации заканчивается 31 декабря, – напоминает провизор Südameapteek Мерилин Исраэль. – Конец календарного года – это 31-й день года, за который дополнительное пособие рассчитывается на основе расходов, понесенных в течение всего года, поэтому если клиент потратил в течение года более 100 евро на лекарства по рецепту, он будет продолжать пользоваться льготными тарифами только до конца года. С 1 января 2025 года начнется новый период, и накопленные льготы обнулятся. Вы можете легко проверить свой возврат на государственном портале eesti.ee или спросить у фармацевта. С 1 января размер самофинансирования за рецептурные лекарства изменится с 2,5 евро до 3,5 евро, поэтому цена, которую покупатель заплатит за каждое рецептурное лекарство, будет выше“.
А вот представитель сети аптек Benu Райнер Казевяли наоборот, считает, что впрок запасаться препаратами не стоило.
„В результате национального государственного плана по экономии с 1 января 2025 года самофинансирование пациента за лекарство увеличится до 3,50 евро вместо 2,50 евро. Но, даже несмотря на повышение этой платы, запасаться медикаментами впрок неразумно. Все же их следует покупать, исходя из потребности“, – считает он.
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Комментарий
Сандер Раямяэ, пресс-секретарь Кассы здоровья
Стоимость льготных лекарств, которые компенсировали застрахованным лицам в 2023 году, составила 183,6 млн евро.
Прогнозируемый объем в этом году составляет 202 млн евро.
С 2023 года остались невыкупленными примерно 19% рецептурных лекарств.
Так как в Эстонии налог с оборота на лекарства составляет 9%, то общее повышение налога с оборота не повлияет на стоимость медикаментов. Изменится лишь ставка самофинансирования (с 2,5 до 3,5 евро).
В Эстонии также используют лекарства-дженерики (иногда их называют „копиями“ и „аналогами“) – это лекарства, содержащие то же действующее вещество, что и оригинальное лекарство, и предназначенные для лечения тех же заболеваний.
Генерический лекарственный препарат является таким же эффективным, безопасным и качественным, как и оригинал. По закону фармацевты обязаны всегда предлагать самый дешевый вариант, то есть дженерик, если речь идет о рецептурном препарате.
Однако это не всегда может быть возможным по той причине, что аптека располагает только одним – единственным вариантом, содержащим активное в той форме и дозировке вещество, назначенное лечащим врачом.
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К сведению. А что будет с бонусами аптек?
Südameapteek
Постоянный клиент может выбрать удобную для себя программу:
▪ Накапливать на своем счете лояльности бонус в размере 5% от покупки товаров, продающихся по обычной цене, то есть без скидки.
▪ Если вам больше 60 лет, то вы просто получаете скидку 5% на каждую покупку.
Клиенты этой сети могут использовать накопленные в течение года бонусные деньги до 31 января следующего года.
BENU
В рамках программы лояльности покупатели в этой сети могут копить бонусные деньги в размере 3–7% от стоимости немедикаментозных товаров при покупке их по обычной цене.
Бонусные деньги, накопленные в течение календарного года, можно использовать до марта следующего года.
Например, бонусные деньги, заработанные в период с 1.01 по 31.12.2024, можно использовать до 31.03.2025.
APOTHEKA
При покупке любого товара для красоты и здоровья* на карте клиента накапливаются а-деньги в размере от 1 до 6% от суммы покупки. Данный алгоритм действует для клиентов в возрасте от 16 до 59 лет**.
Накопленные в течение календарного года и неиспользованные деньги можно использовать до 31 января следующего года.
*Все товары, за исключением лекарств, отпускаемых без рецепта и по рецепту, и предложений по клиентской карте.
**Пенсионеры (60+) получают с картой клиента Apotheka 5%-ную скидку на все товары (за исключением лекарств, отпускаемых по рецепту, и предложений по клиентской карте).
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Важно знать!
Где посмотреть информацию о своих рецептах и компенсации?
Это можно сделать на Портале здоровья. На сайте www.terviseportaal.ee вы можете проверить, сколько вы потратили на льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства в течение календарного года.
Общая сумма расходов при совершении данных покупок является основой для расчета и выплаты дополнительной компенсации за льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства.
Если эта сумма превышает 100 евро, вы также увидите скидку, которую вы получили при приобретении льготных рецептов. Кроме этого, информацию о скидке дополнительной компенсации можно всегда узнать в аптеке или проверить по кассовому чеку.
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Как рассчитать положенную вам компенсацию?
Процедура расчета дополнительной компенсации выглядит следующим образом:
▪ При расходах менее 100 евро – компенсации нет.
▪ При расходах от 100 до 300 евро – компенсируют 50% от суммы, превышающей 100 евро.
▪ При расходах, превышающих 300 евро – компенсируют 90% от суммы, превышающей 300 евро.