04.01.2025, 12:20
МНЕНИЕ | Маарду – маленький Ида-Вирумаа под боком у столицы?(31)
ФОТО: | Delfi Meedia
Все замечают проблемы Ида-Вирумаа, но и в Маарду что-то не так с эстонским языком и проэстонским мышлением, размышляет редактор Eesti Päevaleht Аннетте Нордманн.
В то время, когда темы Ида-Вирумаа обсуждаются в газетах, телепередачах, радиопрограммах, Маарду нигде не упоминается. Хотя его проблемы идентичны проблемам Ида-Вирумаа.
Новый мэр Аурика Син-Керра, принявшая на себя обязанности после Владимира Архипова, в сентябре в своем комментарии Maaleht подчеркнула, что „Маарду становится эстоноязычным городом“.
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