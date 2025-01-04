Мнение
04.01.2025, 12:20

МНЕНИЕ | Маарду – маленький Ида-Вирумаа под боком у столицы?

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Всего пару лет назад по Маарду ходил Дед Мороз
Всего пару лет назад по Маарду ходил Дед Мороз
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Все замечают проблемы Ида-Вирумаа, но и в Маарду что-то не так с эстонским языком и проэстонским мышлением, размышляет редактор Eesti Päevaleht Аннетте Нордманн.

В то время, когда темы Ида-Вирумаа обсуждаются в газетах, телепередачах, радиопрограммах, Маарду нигде не упоминается. Хотя его проблемы идентичны проблемам Ида-Вирумаа.

Новый мэр Аурика Син-Керра, принявшая на себя обязанности после Владимира Архипова, в сентябре в своем комментарии Maaleht подчеркнула, что „Маарду становится эстоноязычным городом“.

А что в плане проэстонского мышления?

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