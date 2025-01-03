Глава Binance: какие изменения ожидают крипторынок в 2025 году?

Крупнейшие институциональные игроки США, такие как BlackRock и Fidelity, начали токенизацию так называемых „реальных активов“, что считается важным шагом на пути внедрения технологии блокчейна в традиционном финансовом секторе. Успех рынка криптовалют привлек в отрасль множество талантливых специалистов, которые создают и развивают новые проекты, и эта тенденция сохранится в 2025 году.

Общий объем предложения стейблкойнов также достиг исторического максимума – более 200 миллиардов долларов. Согласно отчету Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital и Visa, за первую половину 2024 года объем расчетов с использованием стейблкойнов вырос до более чем 2,6 триллиона долларов. В то же время сектор DeFi добился значительного роста, по общей заблокированной стоимости (TVL) превысив 125 млрд долларов США.

Значительную роль также сыграли глобальные изменения в регулировании, включая регламент MiCA в Европе. В то же время США на должность президента был избран поддерживающий криптовалюты Дональд Трамп и несколько разделяющих такие взгляды политиков, которые в 2025 году, вероятно, внесут существенные изменения в связанное с криптовалютами законодательство. Новое правительство США может создать благоприятную среду для более широкого участия на рынке криптовалют, особенно для традиционных финансовых компаний (TradFi), и подать пример другим странам. Одним из крупных шагов считается возможное создание в США стратегического резерва Биткойнов, что может вдохновить и другие страны.

2024 год ознаменовал в мире криптовалют новую эру, которую характеризовали значительные изменения. Общая стоимость Биткойна и всего рынка криптовалют достигла новых исторических максимумов. Первый в США биржевой Биткойн-ETF привлек более 31 миллиарда долларов чистых инвестиций и превысил 100 миллиардов долларов активов под управлением (AUM), превзойдя ожидания. В июле добавился и Ethereum-ETF, который привлек более 730 миллионов долларов США, а активы под управлением в нем превысили 9 миллиардов долларов США.

Институциональное развитие

В 2024 году в мир криптовалют вошли такие гиганты, как BlackRock и Fidelity, что привело к росту институционального интереса. Ожидается, что в 2025 году к ним присоединятся и другие крупные участники. Кроме того, в США были приняты ETF-фонды на основе Биткойна и Ethereum, что привлекло на рынок значительные инвестиции. Приход к власти дружественного к криптовалютам правительства в январе 2025 года и подача новых заявок на ETF дают основания ожидать еще большего роста доли институциональных инвесторов на крипторынке в следующем году.

Мемкоины: тренды и перспективы

Мемкоины подчеркнули устойчивость и креативность инфраструктуры крипторынка. Сегодня можно создавать и начать торговать глобальными активами на миллионы долларов всего за несколько часов – и с минимальными затратами. Однако, учитывая перенасыщение рынка мемкоинами, внимание и ресурсы, вероятно, сосредоточатся на более долгосрочных проектах, таких как $DOGE и $SHIB. Binance уделяет внимание повышению осведомленности о потенциале и рисках мемкоинов, отмечая их роль в развитии технологии блокчейна и привлекая более молодую и интернет-ориентированную демографическую группу.

Приоритеты Binance в 2025 году

В 2025 году Binance продолжит идти к достижению своей цели – стать самой надежной и безопасной криптовалютной биржей, обеспечивая защиту пользователей и инвесторов, а также безопасное участие на рынке криптовалют. Большое внимание будет уделено образовательным инициативам, чтобы помочь новым пользователям выйти на рынок и понять возможности и риски криптовалютного мира. Недавний рост Биткойна открыл криптовалюту совершенно новой аудитории, и эта тенденция, несомненно, будет продолжаться.

Binance продолжает работать с инновационными продуктами, в том числе, внося вклад в разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) и сотрудничая с различными учреждениями и пользователями, с целью помочь им безопасно интегрироваться в криптопространство.

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