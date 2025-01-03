Эксперт банка объяснил, как жителю Эстонии распознать финансовые пирамиды

Содержание финансовой пирамиды или якобы предлагаемые продукты, могут быть разными. „Многие схемы связаны с предложением инвестиционных возможностей, причем реального продукта может и не существовать. Также популярны финансовые пирамиды, предлагающие участникам возможность путешествовать в экзотические страны и отправляться в круизы – бесплатно или за небольшие деньги. Тот факт, что за последний год цены на путешествия и отели значительно выросли, безусловно, способствует популярности таких предложений“, - добавил Ткаченко.

„Со временем, однако, становится невозможно привлекать достаточное количество новых людей для поддержания финансовой стабильности схемы, и она рушится. В результате участники теряют как обещанную прибыль, так и свои вложенные деньги“, - рассказал Ткаченко.

„Хотя на первый взгляд финансовые пирамиды могут показаться вполне обычным бизнесом, по своей природе они являются инвестиционным мошенничеством“, - пояснил Ткаченко. Основой таких схем является привлечение новых участников через уже вовлеченных. Участники оплачивают доступ к группе или услуге, а привлекающие новых членов получают за это финансовую выгоду. Например, первый участник привлекает десять новых, за каждого из которых получает вознаграждение. Если эти новые участники привлекают следующих: при этом зарабатывают как они, так и первый участник. Обычно единственный источник дохода таких схем – это взносы новых участников, которые бывают одноразовыми или регулярными.

Этим летом власти Германии, Швейцарии, Австрии, Чехии, Литвы и Лихтенштейна при поддержке Eurojust и Europol разоблачили финансовую пирамиду, основанную на лизинге и аренде криптовалютных устройств. Стоящей за схемой группе удалось обмануть тысячи жертв, причинив ущерб на сумму до 113 миллионов евро. Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко отметил, что финансовые пирамиды – далеко не новая форма мошенничества, однако методы мошенников и способы сокрытия их истинных целей постоянно меняются.

По его словам, одним из самых известных примеров финансовых пирамид в мире является схема МММ. Владельцы кооператива MMM, компании, которая продавала импортное технологическое оборудование, после быстрого и успешного роста решили продавать ее акции и превратить МММ в финансовую пирамиду, выплачивая старым инвесторам „дивиденды“ за отданные новыми деньги.

Ткаченко рассказал, что финансовые пирамиды обнаруживали и в Эстонии: „Тут полиция раскрывала как крупномасштабные международные схемы, так и локальные мошеннические фирмы. Например, в Эстонии были выявлены случаи инвестиционного мошенничества, основанного на финансовых пирамидах, когда, чтобы привлечь больше денег создают впечатление, что финансовое положение компании лучше, чем оно есть на самом деле“. По данным Департамента полиции и погранохраны, по состоянию на ноябрь 2024 года из-за различных мошенничеств с инвестициями жители Эстонии потеряли около 5 миллионов евро.

По словам Ткаченко, характеристики финансовых пирамид различаются, но основной способ их распознавания – это финансирование. „Вербовщики схемы могут утверждать, что компания также занимается бизнесом, например продажей продукции, обучением или организацией поездок, но, если основной акцент делается на привлечении новых участников для получения дохода, следует быть настороже. Стоит помнить, что многие финансовые пирамиды скрывают свою истинную сущность за терминами „сетевой маркетинг“ или „прямые продажи“. Хотя продавцы в сетевом маркетинге также могут создать собственную сеть продаж, большая часть доходов предприятия все же поступает от продажи товаров или услуг“, - объяснил разницу Ткаченко.

Кроме того, вербовщики финансовых пирамид могут для привлечения интереса обещать при вступлении в схему возможности огромного заработка. „Такие предложения обычно слишком хороши, чтобы быть правдой. Давление, вынуждающее быстро принять решение о вступлении, также является признаком опасности, который должен вызвать у вас тревогу“, - отметил Ткаченко. Он также добавил, что полезно поискать информацию о предприятии в интернете: „Иногда на форумах находится негативный опыт других людей, который также может свидетельствовать о том, что речь идет о мошенничестве. Кроме того, стоит помнить, что, скажем, наличие сайта не доказывает надежность компании, поскольку сайт может быстро создать кто угодно“.

Если вы хотите инвестировать, по словам Ткаченко, разумно использовать проверенные международные фонды или инвестировать через свой домашний банк. Если же вы подозреваете, что стали жертвой финансовой пирамиды или другого вида инвестиционного мошенничества, сообщите об этом в полицию.

Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.

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