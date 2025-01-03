ФОТО | Эстонский наркоделец убил мужчину, который угрожал вызвать полицию. С помощью жены избавился от тела, утопив его в реке

Мужчину, обвиняемого в убийстве и ненадлежащим обращении с покойным, а также в тяжком преступлении, связанном с наркотиками, все же направили на психиатрическую экспертизу. После этого суд примет решение о наказании, сообщает газета Ilta-Sanomat.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый ударил потерпевшего кулаком по голове так, что тот упал на пол, после чего избил потерпевшего ногами, а также топтался по голове и бил палкой. Кроме того, подсудимый нанес потерпевшему удар в область шеи лезвием, куском стекла или другим острым предметом.