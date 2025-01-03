ЧП и криминал
03.01.2025, 14:20

ФОТО | Эстонский наркоделец убил мужчину, который угрожал вызвать полицию. С помощью жены избавился от тела, утопив его в реке

 
После убийства обвиняемый попал на камеру наблюдения, когда пошел купить веревку, чтобы связать тело
После убийства обвиняемый попал на камеру наблюдения, когда пошел купить веревку, чтобы связать тело
ФОТО: Soome politsei

Суд первой инстанции центральной Финляндии во вторник вынес промежуточное решение, согласно которому в августе прошлого года в Лаукаа 48-летний эстонец убил 41-летнего финна. Обвиняемый вместе с женой отвез тело в Янекоски, где они вместе выбросили его в реку.

Мужчину, обвиняемого в убийстве и ненадлежащим обращении с покойным, а также в тяжком преступлении, связанном с наркотиками, все же направили на психиатрическую экспертизу. После этого суд примет решение о наказании, сообщает газета Ilta-Sanomat.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый ударил потерпевшего кулаком по голове так, что тот упал на пол, после чего избил потерпевшего ногами, а также топтался по голове и бил палкой. Кроме того, подсудимый нанес потерпевшему удар в область шеи лезвием, куском стекла или другим острым предметом.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии