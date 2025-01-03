Учителя из Нарвы, готовящиеся к экзамену по эстонскому языку на уровень C1: Говорить легче, чем сдать!
По мнению нарвских учителей, готовящихся к сдаче экзамена на необходимую категорию, изучать эстонский язык гораздо легче, чем сдавать экзамен. Особенно сложным они считают экзамен на уровень С1, сравнивая его с тестом на интеллект, пишет RusErr со ссылкой на эстонскую „Актуальную камеру“.
Около сотни нарвских учителей посещают бесплатные языковые курсы, организованные Институтом эстонского языка (EKI). Однако цель курса заключается не столько в освоении языка, сколько в подготовке к экзамену, поскольку страх перед ним очень велик. Больше всего опасаются экзамена на уровень C1, который является серьезным испытанием даже для старательных и прилежных учеников.
„Мне очень нравится говорить на эстонском языке. В этом году я преподаю математику в пятом классе на эстонском, и мне это очень нравится. Говорить и учить эстонский язык несложно, сложно сдать экзамен“, – сказала Ольга Зимина.
По ее словам, для себя уже сдала экзамен, так как говорит и преподает на эстонском. Однако экзамен на уровень C1 – это совершенно другое. Экзаменуемый, помимо прочего, должен понимать интервью с плохим качеством звука и рассуждать на темы, с которыми в повседневной жизни никогда не сталкивался.
„Попадаются темы, на которые даже на родном языке нечего сказать. Для сдачи экзамена человек должен быть всесторонне развит. Надо знать все: начиная тем, как изготавливаются тарелки, и заканчивая космическими полетами. На мой взгляд, это слишком“, – пояснила Зимина.
Готовящиеся к экзамену могут надеяться лишь на свое усердие, удачу и, конечно, на учителя.
У нарвских учителей еще есть семь месяцев, чтобы существенно повысить уровень владения эстонским языком и преодолеть страх перед экзаменом