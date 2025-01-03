Учителя из Нарвы, готовящиеся к экзамену по эстонскому языку на уровень C1: Говорить легче, чем сдать!

Около сотни нарвских учителей посещают бесплатные языковые курсы, организованные Институтом эстонского языка (EKI). Однако цель курса заключается не столько в освоении языка, сколько в подготовке к экзамену, поскольку страх перед ним очень велик. Больше всего опасаются экзамена на уровень C1, который является серьезным испытанием даже для старательных и прилежных учеников.

„Мне очень нравится говорить на эстонском языке. В этом году я преподаю математику в пятом классе на эстонском, и мне это очень нравится. Говорить и учить эстонский язык несложно, сложно сдать экзамен“, – сказала Ольга Зимина.

По ее словам, для себя уже сдала экзамен, так как говорит и преподает на эстонском. Однако экзамен на уровень C1 – это совершенно другое. Экзаменуемый, помимо прочего, должен понимать интервью с плохим качеством звука и рассуждать на темы, с которыми в повседневной жизни никогда не сталкивался.

„Попадаются темы, на которые даже на родном языке нечего сказать. Для сдачи экзамена человек должен быть всесторонне развит. Надо знать все: начиная тем, как изготавливаются тарелки, и заканчивая космическими полетами. На мой взгляд, это слишком“, – пояснила Зимина.

Готовящиеся к экзамену могут надеяться лишь на свое усердие, удачу и, конечно, на учителя.

У нарвских учителей еще есть семь месяцев, чтобы существенно повысить уровень владения эстонским языком и преодолеть страх перед экзаменом

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