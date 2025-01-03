Последствия снегопада: сложные дорожные условия стали причиной нескольких ДТП, грузовик съехал с моста в реку

Вчера, 2 января, в 18.10 произошло дорожное происшествие в волости Рыуге, где 56-летний мужчина из-за гололеда съехал на грузовом автомобиле с моста в реку. Мужчина не пострадал, он самостоятельно выбрался из автомобиля. Сегодня автомобиль вытащат из реки.

В 22.20 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Сауэ на шоссе Таллинн-Пярну. На скользкой дороге водитель легкового автомобиля потерял управление и врезался в дорожное ограждение. Два человека, находившиеся в автомобиле, не пострадали. 38-летний водитель был трезв и имел водительские права.

В 22.30 произошло дорожное происшествие в волости Тюри на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где легковой автомобиль выехал с дороги на поле. Люди в происшествии не пострадали, проезжавшие мимо водители помогли вытащить автомобиль на дорогу.

„Вчера вечером произошло несколько происшествий, когда из-за гололеда водители теряли управление и вылетали с дороги. Мы призываем всех участников дорожного движения соблюдать осторожность и учитывать дорожные условия. Зимой скорость движения должна быть уменьшена на 10-15 км/ч“, - сказал Георгий Йогансон.

Когда идет снег, видимость резко снижается. Если поездку отложить невозможно, следует запастись временем, на заснеженных участках дорогах существенно снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля как минимум в полтора-два раз, учитывать, что тормозной путь будет намного длиннее.

Снегопады продолжатся, по прогнозам, в Северной и Южной Эстонии выпадет значительное количество осадков, местами более 20 см.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?