ЧП и криминал
02.01.2025, 19:22

При пожаре в Копли защитная одежда прилипла к телам спасателей. Была ли она достаточно качественной?

 (4)
Одежда спасателей
Одежда спасателей
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Была ли защитная одежда спасателей, серьезно пострадавших при пожаре в Копли, некачественной, задается вопросом источник Delfi. По данным Спасательного департамента, одежда соответствует стандарту, однако при слишком высокой температуре защита снижается.

Человек, который поделился с Delfi сомнениями по поводу качества одежды спасателей, сообщил, что и сами спасатели, и бригада скорой помощи заявили, что защитная одежда могла бы быть лучше. При пожаре в Копли, в результате которого двое спасателей получили серьезные ранения, защитная одежда фактически расплавилась и прилипла к телам спасателей.

Руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу пояснил, что все эстонские спасатели, как профессиональные, так и волонтеры, носят пожарную одежду, соответствующую стандарту EN 469, то есть второму уровню защитной одежды для пожарных. Эту одежду носили и спасатели, получившие серьезные ранения 25 декабря“, - сказал он.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии