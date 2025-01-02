02.01.2025, 19:22
При пожаре в Копли защитная одежда прилипла к телам спасателей. Была ли она достаточно качественной?(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Была ли защитная одежда спасателей, серьезно пострадавших при пожаре в Копли, некачественной, задается вопросом источник Delfi. По данным Спасательного департамента, одежда соответствует стандарту, однако при слишком высокой температуре защита снижается.
Человек, который поделился с Delfi сомнениями по поводу качества одежды спасателей, сообщил, что и сами спасатели, и бригада скорой помощи заявили, что защитная одежда могла бы быть лучше. При пожаре в Копли, в результате которого двое спасателей получили серьезные ранения, защитная одежда фактически расплавилась и прилипла к телам спасателей.
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