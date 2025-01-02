Будьте внимательны! На парковочной площадке управы района Ласнамяэ изменился порядок парковки

„В связи с тем, что в конце года все наши услуги переехали в здание на улице Палласти, нам пришлось пересмотреть и действующий рядом с ним порядок парковки. Решив установить четырехчасовое временное ограничение, мы учли как среднюю продолжительность визита наших клиентов, остающуюся в пределах 2 часов, так и потребности посетителей парка Паэ“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

С 1 января клиенты и партнеры управы района Ласнамяэ могут парковаться на парковочных площадках перед и за зданием районной управы с парковочными часами в течение максимум 4 часов.

Изменение порядка парковки обусловлено произведенными в декабре изменениями в структуре управы, в соответствии с которыми занимающееся пособиями подразделение службы социальной работы отдела социального обеспечения в полном составе переехало в главное здание управы по адресу ул. Палласти, 54. Переезд обслуживающих жителей района специалистов в главное здание управы повлек за собой необходимость увеличить пропускную способность парковочных площадок у здания.

Чтобы при парковке у здания управы были соблюдены интересы и возможности всех заинтересованных сторон, для клиентов и партнеров районной управы установлено четырехчасовое временное ограничение парковки, при превышении которого муниципальная полиция имеет право оштрафовать нарушителя. Штраф повлечет за собой и отсутствие парковочных часов.

С 29 ноября 2024 года в Ласнамяэ также изменился порядок парковки на автостоянке рядом с главным зданием ЦК „Линдакиви“. Все желающие теперь могут бесплатно парковаться на автостоянке в течение 4 часов с парковочными часами. При отсутствии парковочных часов или в случае превышения отведенного на парковку времени у Таллиннской муниципальной полиции будет право оштрафовать владельца автомобиля. Парковка на въездной дороге на парковку по-прежнему запрещена. „Изменения обусловлены прежде всего тем, что парковка предназначена для обслуживания посетителей „Линдакиви“, действующего в помещениях центра кафе и павильона Ласнамяэ Дома искусства. Средняя продолжительность посещения этих заведений вполне укладывается в четырехчасовой лимит“, – прокомментировала изменения старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

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