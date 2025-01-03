В Таллинне начал работу центр специального соцобеспечения и реабилитационных услуг

„Создание нового объединенного учреждения требует знания данной сферы и опыта в реализации изменений. Руководить процессами и людьми будет Хелен Тяхтвере – она обладает стратегическим мышлением и четким видением направлений развития этой области и объединенного учреждения. Благодаря работе в одном учреждении у специалистов появятся отличные условия для сотрудничества и обмена опытом, также они смогут обеспечить друг другу дополнительную поддержку. Именно к этой цели Хелен будет идти вместе со специалистами и получателями услуги. Желаю ей успеха в новой должности“, – сказал вице-мэр Карл Сандер Казе.

Хелен Тяхтвере получила в Таллиннском университете степень магистра в области административного управления и в университете Audentes – степень бакалавра в области международных отношений. Она имеет многолетний опыт работы в государственном секторе и в профильной сфере, с 2010 года занимала различные должности в Департаменте социального страхования. В числе прочего она была заведующей службой специального социального обеспечения и реабилитации, а с 2023 года руководила стратегическим планированием, при котором основное внимание уделяется управлению процессом реорганизации учреждения.

Хелен Тяхтвере отметила, что для развития важен любой опыт: „Решение объединить учреждения – это логичный и правильный шаг. Объединив все имеющиеся знания и опыт, мы создаем бесценный багаж знаний, который мы продолжим развивать благодаря командной работе, чтобы стать лучшим учреждением, предоставляющим услуги“.

Для поиска руководителя центра Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения провел открытый конкурс, в ходе которого поступило 40 заявлений. Шесть кандидатов прошли во второй тур. В объединенный центр TERK входят опорный центр Кяо, Таллиннский опорный центр Юкс, Таллиннский центр душевного здоровья и отделение специального социального обеспечения Таллиннского детского дома. TERK представляет собой экспертно-консультационный центр, в котором объединены лучшие знания и практики для создания эффективно функционирующей и целостной системы поддержки.

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