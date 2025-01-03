ВИДЕО | Депутат Алексей Евграфов о причинах переворота власти в Нарве, несогласии с Жаворонковым и о том, чего ждать горожанам в ближайшие месяцы

Лидер фракции Центристкой партии Алексей Евграфов не подтверждает информацию Владимира Жаворонкова. В интервью RusDelfi он подробно рассказывает свою версию того, как случился переворот власти в Нарве. Он говорит о том, какие обещания его фракция давала Жаворонкову, как они сдержали свое слово, но оно уже было не значимо для депутата, который сменил сторону. Евграфов также в целом комментирует актуальные события политической жизни Нарвы и вспоминает, по какой схеме снимали когда-то его с должности мэра. Подробно смотрите видео.

Но прошел месяц и в конце декабря три внефракционных депутатов — Коваленко, Яковлев и Жаворонков — проголосовали уже против Тоотса и поддержали Катри Райк. По словам Жаворонкова, он разочаровался в действиях фракции Центристской партии и мэра, заявив, что ее лидер Алексей Евграфов договаривался за его спиной с Михаилом Стальнухиным, который ведет за собой депутатов фракции Narva 2.0. Также Жаворонков заявил, что депутаты коалиции поступают алчно, торгуясь за места в советах муниципальных организаций, и что сам Евграфов хотел, чтобы Тоотс ушел в отставку. Подробнее о заявлениях депутата можно прочитать в интервью „Хотели нормально работать, а получили интриги за спиной“: депутат Владимир Жаворонков о том, почему не смог работать в коалиции мэра и проголосовал за вотум .

Этому предшествовало то, что еще в ноябре оппозиция горсобрания выразила Тоотсу недоверие, но тогда вотум не прошел. Ситуацию связали с поведением прежде всего депутата Владимира Жаворонкова, который будучи на тот момент участником оппозиционной фракции Respekt, оказал поддержку действующему мэру. Тогда между ним и другими членами фракции произошли серьезные разногласия. Жаворонкова поддержали еще несколько депутатов — Анна Коваленко и Андрей Яковлев. Они в том числе укрепили позицию Тоотса и вступили в коалицию Центристкой партии, после чего вышли из фракции Respekt.

— Алексей, что сейчас происходит в Нарвской политике? Вы создали коалицию, мэр в этом принимал активное участие. Но вотум недоверия Тоотсу прошел. Что случилось?

— Тут надо задавать вопросы троице, которая ушла из фракции Respekt. Это Владимир Жаворонков, Андрей Яковлев и Анна Коваленко. Мэр с ними договорился, они поставили подписи за то, что создается коалиция с фракцией Центристской партии. Они не хотели, чтобы Райк была мэром и не видели возможности сотрудничества со Стальнухиным. Сбой пошел сразу же на первой сессии горсобрания, когда рассматривался бюджет, потому что мы договаривались, что все вместе встречаемся в три часа (за час до начала сессии – ред.), но эти трое коллег не пришли на встречу. Потом, как мы видели, они голосовали таким образом, чтобы и наши поправки, которые мы обсуждали, прошли, и те поправки, которые были в оппозиции, которые противоречили нашим пожеланиям, тоже бы прошли. То есть ребята получили от нас то, что хотели, о чем мы договорились, и в то же время получили еще больше от стороны Катри Райк и Стальнухина. То есть это такая двойственная игра была.

Потом, к сожалению, Жаворонков банально пропал, перестал отвечать на звонки. И теперь я с удивлением читаю о том, что он обвиняет Евграфова, что я вел за спиной какие-то сепаратные переговоры. Надо понимать, что Евграфова в Эстонии не было больше недели, то есть у меня в принципе даже и возможности не было ни с кем разговаривать. Если ты думаешь, что кто-то ведет за твоей спиной какие-то другие переговоры и хочет тебя отодвинуть, почему не берешь трубку?

— Так были ли какие-то переговоры?

— Не было никаких переговоров. У нас была договоренность о том, что Жаворонков должен стать председателем городского собрания, нашим коллегам очень не понравилось поведение этой троицы, но тем не менее, несмотря на эти возмущения, мы понимали, что договоренности надо соблюдать, и мы их соблюдали полностью.