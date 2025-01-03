ВИДЕО | Депутат Алексей Евграфов о причинах переворота власти в Нарве, несогласии с Жаворонковым и о том, чего ждать горожанам в ближайшие месяцы
Депутат Алексей Евграфов считает, что в смене нарвского мэра виноват прежде всего Владимир Жаворонков, об этом он развернуто рассказал RusDelfi. При этом он ответил на некоторые обвинения внефракционного депутата. Евграфов объяснил свое видение, почему Нарву считают коррупционным городом, раскрыл секрет, что Катри Райк хотела получить участие в работе одного из советов, даже если бы стала председателем городского собрания, и поделился ожиданиями от предвыборной гонки, которая уже началась.
28 декабря в Нарве сменился мэр по причине недоверия депутатов. На место Яана Тоотса пришла Катри Райк, которую сняли с руководства городом в сентябре 2023 года.
Этому предшествовало то, что еще в ноябре оппозиция горсобрания выразила Тоотсу недоверие, но тогда вотум не прошел. Ситуацию связали с поведением прежде всего депутата Владимира Жаворонкова, который будучи на тот момент участником оппозиционной фракции Respekt, оказал поддержку действующему мэру. Тогда между ним и другими членами фракции произошли серьезные разногласия. Жаворонкова поддержали еще несколько депутатов — Анна Коваленко и Андрей Яковлев. Они в том числе укрепили позицию Тоотса и вступили в коалицию Центристкой партии, после чего вышли из фракции Respekt.
Но прошел месяц и в конце декабря три внефракционных депутатов — Коваленко, Яковлев и Жаворонков — проголосовали уже против Тоотса и поддержали Катри Райк. По словам Жаворонкова, он разочаровался в действиях фракции Центристской партии и мэра, заявив, что ее лидер Алексей Евграфов договаривался за его спиной с Михаилом Стальнухиным, который ведет за собой депутатов фракции Narva 2.0. Также Жаворонков заявил, что депутаты коалиции поступают алчно, торгуясь за места в советах муниципальных организаций, и что сам Евграфов хотел, чтобы Тоотс ушел в отставку. Подробнее о заявлениях депутата можно прочитать в интервью „Хотели нормально работать, а получили интриги за спиной“: депутат Владимир Жаворонков о том, почему не смог работать в коалиции мэра и проголосовал за вотум.
Лидер фракции Центристкой партии Алексей Евграфов не подтверждает информацию Владимира Жаворонкова. В интервью RusDelfi он подробно рассказывает свою версию того, как случился переворот власти в Нарве. Он говорит о том, какие обещания его фракция давала Жаворонкову, как они сдержали свое слово, но оно уже было не значимо для депутата, который сменил сторону. Евграфов также в целом комментирует актуальные события политической жизни Нарвы и вспоминает, по какой схеме снимали когда-то его с должности мэра. Подробно смотрите видео.
— Алексей, что сейчас происходит в Нарвской политике? Вы создали коалицию, мэр в этом принимал активное участие. Но вотум недоверия Тоотсу прошел. Что случилось?
— Тут надо задавать вопросы троице, которая ушла из фракции Respekt. Это Владимир Жаворонков, Андрей Яковлев и Анна Коваленко. Мэр с ними договорился, они поставили подписи за то, что создается коалиция с фракцией Центристской партии. Они не хотели, чтобы Райк была мэром и не видели возможности сотрудничества со Стальнухиным. Сбой пошел сразу же на первой сессии горсобрания, когда рассматривался бюджет, потому что мы договаривались, что все вместе встречаемся в три часа (за час до начала сессии – ред.), но эти трое коллег не пришли на встречу. Потом, как мы видели, они голосовали таким образом, чтобы и наши поправки, которые мы обсуждали, прошли, и те поправки, которые были в оппозиции, которые противоречили нашим пожеланиям, тоже бы прошли. То есть ребята получили от нас то, что хотели, о чем мы договорились, и в то же время получили еще больше от стороны Катри Райк и Стальнухина. То есть это такая двойственная игра была.
Потом, к сожалению, Жаворонков банально пропал, перестал отвечать на звонки. И теперь я с удивлением читаю о том, что он обвиняет Евграфова, что я вел за спиной какие-то сепаратные переговоры. Надо понимать, что Евграфова в Эстонии не было больше недели, то есть у меня в принципе даже и возможности не было ни с кем разговаривать. Если ты думаешь, что кто-то ведет за твоей спиной какие-то другие переговоры и хочет тебя отодвинуть, почему не берешь трубку?
— Так были ли какие-то переговоры?
— Не было никаких переговоров. У нас была договоренность о том, что Жаворонков должен стать председателем городского собрания, нашим коллегам очень не понравилось поведение этой троицы, но тем не менее, несмотря на эти возмущения, мы понимали, что договоренности надо соблюдать, и мы их соблюдали полностью.
— Владимир Жаворонков говорит о проявлении алчности, в том числе в том, что, например, Вадим Орлов участвует в четырех советах.
— По нашей договоренности в январе месяце Алексей Мяги и Вадим Орлов уйдут из совета Нарвского музея, необходимо было привести до конца декабря последние встречи, на которых обсуждались именно финансовые претензии. И было сказано, что в январе они уходят. Я скажу больше, на сессии, на которой прошел вотум мэру, у нас на руках была бумага от Вадима Орлова, где было написано, что Вадим выходит из совета. Эта бумага была, эту бумагу показывали Жаворонкову.
Другое дело, что Владимир почему-то умалчивает, как он торговался за советы, как мы своих людей убирали из совета Narva Vesi, потому что Анна Коваленко требовала именно этот совет. Он об этом вам не рассказывает же, почему-то. Он не рассказывает, как он хотел посадить в cовет больницы Катри Райк. То есть это нонсенс, когда человек предлагает в cовет представителя оппозиции.
А знаете, какое было объяснение, почему он хочет Катри Райк? Первое объяснение было, что иначе мы не получим деньги на реновацию больницы и на строительство нового корпуса. То есть это та информация, которая, я думаю, ему от Райк пришла и которая абсолютно не соответствует действительности, потому что деньги никто забрать не может, деньги уже давно выделены. Потом, когда ему в течение получаса это объяснили, он перешел на другой разговор. Он сказал: „Евграфов, я тебе не доверяю, потому что ты, как представитель совета, украдешь деньги, которые выделены на ремонт больницы и на строительство нового корпуса“. Я сначала опешил, думаю, ты точно разумно это говоришь? Говорит, да, я тебе не доверяю. Это в итоге переговоров.
Когда господину Жаворонкову говорят, что мы привели в этот совет специально представителя Министерства социальных дел, который отвечает именно за распределение этих денег, мы привели из Тартуской клиники профессора специально для того, чтобы он внес свой вклад с медицинской стороны, для него это не аргументы. Он считает, что мы воруем деньги, и это будет продолжаться. И с нами там ничего не получится. То есть у человека какая-то параноидальная идея, что все вокруг занимаются только коррупцией и все вокруг не способны работать.
В чем проблема коррупции? Это надо смотреть все-таки в прошлое. Я всегда утверждал, что в Нарве не больше коррупции, чем, например, в других больших самоуправлениях. Мы знаем истории в Тарту, мы знаем истории в Таллинне. Это, к сожалению, всегда было, есть. Но когда человек, у которого есть власть, которого избрали в городское собрание, сыплет обвинениями в сторону коллег, что они воры и коррупционеры, то возникает разумный вопрос: если ты это знаешь, ну обратись тогда в соответствующие органы, пусть заведут дело на основании твоих фактов, и тогда будет нормальное разбирательство. Но если ты три года об этом говоришь и ничего не происходит, то, может быть, пора прекратить и говорить? И мы об этом, кстати, с ним уже разговаривали пару лет назад, когда он был председателем городского собрания, и когда он позволял себе с трибуны говорить эти вещи.
— Яан Тоотс в интервью журналистам после того, как вотум недоверия прошел, сказал, что это все нарвские игры. И один журналист спросил, разве в Тарту не так (Яан Тоотс из Тарту - ред.), и Яан сказал, что да, в Тарту не так. Действительно ли, только в Нарве на принятие решений в политике влияют не совсем конструктивные взаимоотношения между депутатами?
— Просто на данный момент в этом городском собрании люди, которые уже либо очень давно, либо которые пришли только первый год без понимания того, как работает система. То есть они пришли с шашками наголо, мы сейчас эту систему поломаем, но не учили того фактора, что для того, чтобы ломать систему, у тебя должно быть как минимум 16 рук, которые в зале городского собрания должны подняться за тот или иной вопрос, для того, чтобы он решился. И здесь как раз дисбаланс, он очень ярко сейчас в городском собрании выражен, плюс личностные конфликты с учетом того, что людей все-таки связывают долгие отношения.
Я думаю, все это, конечно, играет не на руку тому, чтобы была какая-то сложная работа. Но самое главное, мы должны понимать, что все завязано на выборах, которые будут в 2025 году. Можем провести параллель с 2020-м годом, когда меня снимали с поста мэра. Сейчас декабрь, тогда был конец ноября, та же самая компания сажает мэром Катри Райк, те же самые люди — Стальнухин и Татьяна Стольфат. Самая главная цель сейчас — это выборы, надо заранее убрать конкурентов, убрать тех людей, которые мешают, поделить власть и забрать на себя большинство голосов избирателей. Это банальная борьба за голоса.
Интервью прлностью смотрите в видео.