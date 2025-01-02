Представитель Temu: Мы не продаем данные пользователей!

Так, издание Yle сообщило, что качество продукции китайского магазина и подлинность указанных на сайте Temu скидок вызывают вопросы у потребителей и властей. При этом Финское агентство свободной конкуренции и защиты прав потребителей заявило, что целью не является запрет популярного интернет-магазина в Финляндии. „Наша задача – удостовериться, что закон соблюдается“, – сообщила Хертта Хартикайнен из финского Агентства свободной конкуренции.

По информации финского издания, в настоящее время ЕС исследует деятельность Temu. Интернет-магазин подозревают, в частности, в недостаточных мерах по предотвращению торговли контрафактом. Первыми странами в мире, по данным издания, которые ограничили деятельность Temu, стали Вьетнам и Индонезия.

Пресс-служба компании Temu прислала RusDelfi официальный комментарий, в котором ответила на важные вопросы, касающиеся работы интернет-магазина.

„Хотя мы завоевали популярность у многих потребителей за относительно короткий срок, мы все еще являемся очень молодой платформой — на рынке ЕС менее двух лет, и активно учимся и адаптируемся к местным требованиям. Мы полностью сотрудничаем с данным расследованием, поскольку считаем, что такой контроль в долгосрочной перспективе принесет пользу потребителям, торговцам и самой платформе“, — сообщила PR-специалист компании Temu Анна Лагутина.

Официальные комментарии представителя Temu

Подход Temu к конфиденциальности данных и безопасности

В Temu защита конфиденциальности пользователей является ключевым принципом. Мы открыто информируем о том, как используются данные для работы платформы и улучшения пользовательского опыта. Мы собираем минимально необходимую информацию исключительно для следующих целей:

управления и выполнения заказов;

предоставления услуг и обработки платежей;

общения с пользователями по вопросам заказов, продуктов и персонализированных предложений;

персонализации покупок и предоставления рекомендаций.