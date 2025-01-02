Представитель Temu: Мы не продаем данные пользователей!(3)
Недавно RusDelfi опубликовал информацию со ссылкой на финский портал Yle о том, что европейские органы защиты потребителей требуют от китайского интернет-магазина Temu подробного отчета о законности деятельности.
Так, издание Yle сообщило, что качество продукции китайского магазина и подлинность указанных на сайте Temu скидок вызывают вопросы у потребителей и властей. При этом Финское агентство свободной конкуренции и защиты прав потребителей заявило, что целью не является запрет популярного интернет-магазина в Финляндии. „Наша задача – удостовериться, что закон соблюдается“, – сообщила Хертта Хартикайнен из финского Агентства свободной конкуренции.
По информации финского издания, в настоящее время ЕС исследует деятельность Temu. Интернет-магазин подозревают, в частности, в недостаточных мерах по предотвращению торговли контрафактом. Первыми странами в мире, по данным издания, которые ограничили деятельность Temu, стали Вьетнам и Индонезия.
Пресс-служба компании Temu прислала RusDelfi официальный комментарий, в котором ответила на важные вопросы, касающиеся работы интернет-магазина.
„Хотя мы завоевали популярность у многих потребителей за относительно короткий срок, мы все еще являемся очень молодой платформой — на рынке ЕС менее двух лет, и активно учимся и адаптируемся к местным требованиям. Мы полностью сотрудничаем с данным расследованием, поскольку считаем, что такой контроль в долгосрочной перспективе принесет пользу потребителям, торговцам и самой платформе“, — сообщила PR-специалист компании Temu Анна Лагутина.
Официальные комментарии представителя Temu
Подход Temu к конфиденциальности данных и безопасности
В Temu защита конфиденциальности пользователей является ключевым принципом. Мы открыто информируем о том, как используются данные для работы платформы и улучшения пользовательского опыта. Мы собираем минимально необходимую информацию исключительно для следующих целей:
управления и выполнения заказов;
предоставления услуг и обработки платежей;
общения с пользователями по вопросам заказов, продуктов и персонализированных предложений;
персонализации покупок и предоставления рекомендаций.
Мы придерживаемся строгих стандартов прозрачности. Если существует вероятность использования данных для определённых целей, пользователи чётко об этом информируются. Это соответствует высоким требованиям площадок, таких как App Store и Google Play.
На практике мы собираем и используем только минимально необходимую информацию для обеспечения эффективной работы сервиса. Как часть компании PDD Holdings Inc., акции которой котируются на Nasdaq, Temu подчиняется строгому регуляторному контролю. Наша приверженность конфиденциальности пользователей лежит в основе всех процессов обработки данных.
Продает ли Temu данные пользователей?
Temu не продает данные пользователей.
Где хранятся данные пользователей?
Мы полностью соблюдаем местные законы и регламенты по хранению данных. Для обеспечения безопасности данных мы используем облачные сервисы Microsoft в различных местах.
Передадите ли вы данные пользователей китайским властям, если получите соответствующий приказ?
Temu никогда не передавала данные пользователей китайскому правительству и не сделает этого, даже если подобное будет запрашиваться.
Как Temu защищает финансовую информацию?
Мы применяем передовые отраслевые практики для защиты платежной информации. Наш сайт сертифицирован как безопасный TrustedSite, и мы строго придерживаемся стандартов безопасности PCI DSS для обеспечения защиты данных вашей карты. Все данные шифруются для обеспечения безопасности, и мы никогда не передаем их третьим лицам. Для дополнительной гарантии безопасности мы сотрудничаем с ведущими платежными системами, такими как Visa, MasterCard, American Express, Discover и JCB, каждая из которых использует собственные передовые методы защиты. Кроме того, если вы используете PayPal, Google Pay или Apple Pay, мы не имеем доступа к данным вашей карты.