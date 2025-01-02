Старейшая в мире олимпийская чемпионка, пережившая Холокост, умерла в возрасте 103 лет

Агнеш Келети, легендарная гимнастка и символ стойкости, родилась в январе 1921 года в еврейской семье в Будапеште. С раннего детства она демонстрировала исключительный талант, начав заниматься гимнастикой в четыре года. В шестнадцать лет Келети завоевала свой первый национальный титул, подтвердив свои перспективы в спорте.

Однако ее спортивная карьера была прервана Второй мировой войной. С началом Холокоста Келети вынуждена была скрываться в деревне под вымышленным именем, выдавая себя за христианку. В 1944 году она вышла замуж за гимнаста Иштвана Шаркани, чтобы избежать депортации, но этот брак завершился разводом в 1950 году. Война принесла трагедию в ее семью: отец погиб в Освенциме, а мать и сестра выжили благодаря вмешательству шведского дипломата Рауля Валленберга.

После войны Агнеш Келети вернулась к тренировкам и возобновила свою спортивную карьеру. Она планировала участвовать в Олимпийских играх 1948 года в Лондоне, но вынуждена была пропустить их из-за травмы. Однако её триумф наступил в 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки, где она стала чемпионкой в вольных упражнениях, а также завоевала серебряную и две бронзовые медали.

На Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне Келети достигла пика своей карьеры. Она стала четырёхкратной чемпионкой, выиграв золото в вольных упражнениях, на брусьях, на бревне и в групповых упражнениях с партнёршами, а также добавила две серебряные медали к своей коллекции.

После подавления Венгерского восстания 1956 года Келети приняла решение остаться в Австралии, где попросила политическое убежище. В 1957 году она репатриировалась в Израиль, где работала инструктором по физическому воспитанию в Тель-Авивском университете и Институте имени Вингейта. В Израиле Келети вышла замуж за Роберта Биро, с которым воспитала двоих детей.

Ее достижения были отмечены на международном уровне: в 2002 году Агнеш была включена во Всемирный зал славы гимнастики, а в 2017 году получила Государственную премию Израиля в области физической культуры и спорта.