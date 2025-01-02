ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1044-й день) | Число украинцев, готовых терпеть войну сколько потребуется, уменьшается

„О переговорах много говорят, но это иллюзия, - сказал Подоляк. - Никакого переговорного процесса не может быть, поскольку Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну“.

Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом сейчас невозможны. С такими словами он выступил в комментарии для BBC , опубликованном в четверг, 2 января.

В конце 2024 года Владимир Зеленский ввел новую должность — уполномоченного по защите прав военнослужащих и членов их семей. Ее заняла журналистка и правозащитница Ольга Решетилова, которая сотрудничала с такими организациями как „Медийная инициатива за права человека“, „Вернись живым“ и „Украинский Хельсинский союз по правам человека“. Назначение Решетиловой вызвало волну недовольства в социальных сетях. Украинские пользователи нашли ее посты прошлых лет, в которых она критикует полк „Азов“ за чрезмерный пиар. Кроме того, они возмутились тем, что Решетилова ездила в Чечню, где сфотографировалась напротив таблички „проспект Путина“ в Грозном, а также была в Крыму после российской аннексии.

В Украине появился военный омбудсмен — журналистка Ольга Решетилова. Ее критикуют за поездки в Крым и Чечню

Служба безопасности Украины опубликовала пикселизированные фотографии 36-летнего жителя Черновицкой области, который „пытался передать агрессору координаты городских складов с горюче-смазочными материалами“. Его имя в посте не называется. Мужчина приговорен к 15 годам тюрьмы. На основе материалов СБУ ему вменялось в вину законченная попытка совершения государственной измены в условиях военного положения, а также оправдание или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Сообщается, что мужчина два года скрывался дома от мобилизации, а затем „дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою поддержку“. Как оправдание российской агрессии следствие квалифицировало стримы подсудимого „в эфире российской чат-рулетки“.

„Рекорд обновлен — ракетные „Магуры“ в Черном море уничтожили два вертолета РФ. Согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР МО Украины в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения „Group 13“ с помощью оснащенных ракетами морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета Ми-8“, — говорится в сообщении украинской разведки.

Главное управление разведки Украины заявило, что, по уточненной информации, в результате операции у берегов аннексированного Крыма 31 декабря ракетами с дронов Magura V5 был сбит не один, а два российских вертолета.

ГУР: дроны Magura уничтожили не один, а два российских вертолета в Крыму

„Был сегодня (…) доклад Главкома Сырского по ситуации на фронте и в районах Курской операции. Ежедневно — и 31 декабря, и 1 января — постоянные российские штурмы в Донецкой области. Больше суток — Покровское направление, Кураховское, жестко на Лиманском и Времивском направлениях. Отдельно обсудили защиту Херсона. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции — более 30 российских атак ежесуточно“, — сказал украинский президент, поблагодарив украинских военных, отражающих российские атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский в сегодняшнем обращении заявил, что самая сложная ситуация на фронте — на Покровском и Кураховском направлениях.

Зеленский: самая тяжелая ситуация на фронте — на Покровском и Кураховском направлениях

23 декабря другой советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил в эфире телемарафона, что переговоры с Россией неизбежны. „Мы понимаем, что переговоры - это неизбежность и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение президента находит много поддержки среди наших партнеров“, - цитировало его агентство УНН.

Он считает, что страны Запада во главе с США должны дать Украине гарантии безопасности от российской агрессии, которые подразумевали бы военное сдерживание Москвы. „Какая этому может быть альтернатива? Сегодня альтернатив нет, - заявил Подоляк. - Россия должна понимать, что как только она начнет агрессию, в ответ она получит значительное число ударов“.

Еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться, уточняет ГУР.

Источник „Украинской правды“ в Силах обороны сообщил изданию, что изначально имелось видеоподтверждение уничтожения одного вертолета, в дальнейшем из других источников было получено подтверждение ликвидации второго борта.

О том, что украинский морской дрон впервые в истории сбил ракетой российский вертолет, мы рассказывали в этом тексте.

Российские военные о потере вертолета ничего не говорили и никак не комментировали заявление ГУР о втором сбитом вертолете. Минобороны РФ лишь заявило, что в ночь на 31 декабря у берегов Крыма были уничтожены восемь украинских морских дронов.

Число украинцев, готовых терпеть войну сколько потребуется, уменьшается

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), количество украинцев, готовых нести бремя войны столько, сколько потребуется, за год снизилось примерно на 16%. По состоянию на декабрь 2024 года таких было 57%.

„От начала вторжения до февраля 2024 года ситуация практически не менялись: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. В то же время между февралем и октябрем 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется — до 63%“, — сообщили социологи КМИС, отметив, что с октября по декабрь 2024-го это число еще больше снизилось — до 57%.

Социологи считают, что между октябрем и декабрем произошло не снижение запаса прочности украинцев, а возросла неопределенность, связанная как с внутренними, так и с внешними факторами (выборы в США).

Опрос проводился со 2 по 17 декабря 2024 года с помощью телефонных интервью методом случайной выборки, опрошены были 985 человек, проживающих в Украине на подконтрольных украинским властям территориях.

Партизаны „Атеш“ сообщили об устроенной ими диверсии на железной дороге возле российского арсенала в Тверской области