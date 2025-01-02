За рубежом
02.01.2025, 15:45

Кая Каллас не комментирует действия премьер-министра Словакии. Почему?

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Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Virginia Mayo | AP / Scanpix

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас воздерживается от комментариев по поводу действий Словакии и ее премьер-министра Роберта Фицо в последние несколько недель.

Как известно, 22 декабря Роберт Фицо посетил Москву, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые привели к весьма противоречивым заявлениям. Речь шла об экспорте российского газа через Украину в Словакию. В конце года Украина остановила транзит российского газа. В ответ Роберт Фицо уже некоторое время угрожает прекратить продажу электроэнергии Украине.

Портал Delfi Forte обратился в Европейскую комиссию, в частности, к Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Кае Каллас, с просьбой прокомментировать это поведение, которое противоречит договоренностям, достигнутым Евросоюзом. Как нам стало известно, Кая Каллас не делится своим мнением по этому поводу.

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