02.01.2025, 15:45
Кая Каллас не комментирует действия премьер-министра Словакии. Почему?(2)
ФОТО: | AP / Scanpix
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас воздерживается от комментариев по поводу действий Словакии и ее премьер-министра Роберта Фицо в последние несколько недель.
Как известно, 22 декабря Роберт Фицо посетил Москву, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые привели к весьма противоречивым заявлениям. Речь шла об экспорте российского газа через Украину в Словакию. В конце года Украина остановила транзит российского газа. В ответ Роберт Фицо уже некоторое время угрожает прекратить продажу электроэнергии Украине.
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