Кая Каллас не комментирует действия премьер-министра Словакии. Почему?

Как известно, 22 декабря Роберт Фицо посетил Москву, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые привели к весьма противоречивым заявлениям. Речь шла об экспорте российского газа через Украину в Словакию. В конце года Украина остановила транзит российского газа. В ответ Роберт Фицо уже некоторое время угрожает прекратить продажу электроэнергии Украине.