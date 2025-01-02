3 января Нарва примет парад памяти перемирия в ходе Освободительной войны

Из истории известно, что перемирие в ходе Освободительной войны вступило в силу 3 января 1920 года в 10:30 утра. Это перемирие завершило 13 месяцев боевых действий и стало важным шагом к подписанию Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года.

С момента вступления перемирия в силу военные действия прекратились на всем фронте, который простирался от реки Нарвы до Псковского озера и далее на юг. В память об этом событии в Нарве и пройдет парад, который можно назвать уже традиционным. Впервые годовщину прекращения огня отметили в Нарве в 2020 году, на 100 летие памятного события.

В строю на параде ожидается около 350 человек из 1-й пехотной бригады, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Тюремной службы и дружины Кайтселита, а также солдат союзников из Великобритании, Франции и США. Церемонию проведет начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Вахур Карус.

После построения можно будет познакомиться с техникой эстонских вооруженных сил и сил союзников, в том числе с американскими хаймарсами.

По словам командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла, празднование прекращения огня и поминовение участников Освободительной войны в Нарве, родном городе 1-го пехотного полка, имеет важное значение. „105 лет назад наши предки показали, что эстонские защитники сильны, бесстрашны и победоносны, удержав против врага линию города Нарвы и реки Нарвы, - сказал полковник. - Любовь к родине, мечта о независимом государстве и упорное сопротивление этих мужчин и женщин были настолько сильны, что неоднократные наступательные попытки противника изменить линию фронта не увенчались успехом, и он был вынужден сдаться и заключить перемирие на условиях эстонского государства“.

Торжественное построение начнется в 10:15, продолжится парадом, выставка техники продлится до 12:30.

В связи с мероприятием въезд на Петровскую площадь будет закрыт до 13:00 3 января. Автобусы с вечера 30 декабря пока останавливаются на улице Тулевику.

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