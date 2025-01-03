Во всех районах Таллинна открылись пункты приема новогодних елей. Куда отнести свою зеленую красавицу?

„Призываю всех таллиннцев по завершении праздников отнести ель в ближайший к дому пункт сбора: в этом случае елки не будут портить городской пейзаж, а будут переработаны для производства теплоэнергии, – сказала вице-мэр Маргот Роозе. – Напоминаю, что с елей обязательно нужно снять украшения, целлофановую упаковку и все прочее: только в этом случае их можно будет переработать в древесную щепу“.

Адреса пунктов сбора приведены на сайте tallinn.ee/joulukuused. В Пирита пункты сбора открыты до 19 января, в Кесклинне – 3–8 января, в Мустамяэ – 3–26 января, в Кристийне – 3–27 января, в Хааберсти – 3–30 января, в Нымме – до 19 января, в Пыхья-Таллинне – до 30 января и в Ласнамяэ – со 2 января до 3 февраля.

В Пыхья-Таллинне пункты сбора елок открылись уже в конце декабря. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, в районе создано шесть пунктов приема елок. Старейшина района подчеркнула, что контейнеры предназначены исключительно для елок и пихт. Украшения должны быть сняты, а деревья не должны быть упакованы.

„Не бросайте свою любимую рождественскую елку рядом с мусорным баком, а принесите ее в специально предназначенные для этого контейнеры, чтобы она могла достойно отправиться на пенсию“, — сказала Таммур.

Контейнеры в Пыхья-Таллинне расположены:

- Копли, 69C – у ворот Коплиского кладбищенского парка со стороны улицы Копли

- Тёэстузе, 58 – недалеко от угла улиц Тёэстузе и Хундипеа

- Pelgulinna Selver (Сыле, 51)

- Сальме, 12 – рядом с культурным центром „Сальме“ на стоянке на углу улиц Сальме/Калеви

- улица Каларанна Т9 – на углу улиц Каларанна и Леннусадама (в конце улицы со стороны Ноблесснер)

- Нийне 2 – на стоянке за домом

В Ласнамяэ пункты сбора рождественских елей расположены по следующим адресам: