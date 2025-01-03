Во всех районах Таллинна открылись пункты приема новогодних елей. Куда отнести свою зеленую красавицу?
Для экологичного сбора отслуживших свое новогодних елей в Таллинне открыты 83 пункта, куда можно бесплатно сдать елку. Также елку можно отнести на станцию приема отходов или обратиться в фирму, которая вывозит мусор в вашем районе.
„Призываю всех таллиннцев по завершении праздников отнести ель в ближайший к дому пункт сбора: в этом случае елки не будут портить городской пейзаж, а будут переработаны для производства теплоэнергии, – сказала вице-мэр Маргот Роозе. – Напоминаю, что с елей обязательно нужно снять украшения, целлофановую упаковку и все прочее: только в этом случае их можно будет переработать в древесную щепу“.
Адреса пунктов сбора приведены на сайте tallinn.ee/joulukuused. В Пирита пункты сбора открыты до 19 января, в Кесклинне – 3–8 января, в Мустамяэ – 3–26 января, в Кристийне – 3–27 января, в Хааберсти – 3–30 января, в Нымме – до 19 января, в Пыхья-Таллинне – до 30 января и в Ласнамяэ – со 2 января до 3 февраля.
В Пыхья-Таллинне пункты сбора елок открылись уже в конце декабря. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, в районе создано шесть пунктов приема елок. Старейшина района подчеркнула, что контейнеры предназначены исключительно для елок и пихт. Украшения должны быть сняты, а деревья не должны быть упакованы.
„Не бросайте свою любимую рождественскую елку рядом с мусорным баком, а принесите ее в специально предназначенные для этого контейнеры, чтобы она могла достойно отправиться на пенсию“, — сказала Таммур.
Контейнеры в Пыхья-Таллинне расположены:
- Копли, 69C – у ворот Коплиского кладбищенского парка со стороны улицы Копли
- Тёэстузе, 58 – недалеко от угла улиц Тёэстузе и Хундипеа
- Pelgulinna Selver (Сыле, 51)
- Сальме, 12 – рядом с культурным центром „Сальме“ на стоянке на углу улиц Сальме/Калеви
- улица Каларанна Т9 – на углу улиц Каларанна и Леннусадама (в конце улицы со стороны Ноблесснер)
- Нийне 2 – на стоянке за домом
В Ласнамяэ пункты сбора рождественских елей расположены по следующим адресам:
зеленая зона за ул. Викерлазе, 13 (со стороны улицы Каху),
зеленая зона около ул. Выру, 16,
зеленая зона у ул. Калевипоя, 10 (со стороны ул. Викерлазе),
зеленая зона в микрорайоне Катлери между магазином Grossi и школьным стадионом,
зеленая зона напротив ул. Кивила, 34,
зеленая зона перед Ляэнемере теэ, 8,
зеленая зона около Ляэнемере теэ, 19,
зеленая зона на ул. Махтра, 9 около Mustakivi Konsum,
зеленая зона на углу ул. Маяка и Ласнамяэ,
зеленая зона на ул. Пaэ, 48a,
зеленая зона между домами на ул. Раадику, 4 и 8,
парк на Уссимяэ теэ, 1Д (со стороны Уссимяэ теэ),
зелёная зона между ул. Ууслинна, 9 и стадионом на ул. Выйдуйооксу, 8,
зеленая зона между магазинами Юмера Maxima и Grossi,
зеленая зона на Ю. Смуули теэ, 8 (со стороны Smuuli Maxima).
Выбрав подходящий по месторасположению пункт, следует помнить, что утилизируемая елка не должна быть завернута в пленку и на ней не должно быть никаких украшений, пластика, ткани или других материалов.
Новогодние ели также можно отнести на все таллиннские станции приема отходов. Перед сдачей елку желательно распилить на части и упаковать. Стоимость сдачи одного кубометра на станции приема отходов составляет 6,1 евро. Если у вас нет возможности самостоятельно перевезти елку, можно заказать ее вывоз у фирмы, которая вывозит мусор в вашем районе, и к условленному времени отнести елку к мусорному контейнеру.
Искусственные елки и рождественские украшения, если они в хорошем состоянии, но больше не нужны вам, можно отнести в пункты повторного использования или в Центр повторного использования. Непригодные для использования искусственные ели (пластиковые отходы) и рождественские гирлянды (электронные отходы) следует сдать на станцию приема отходов. Сломанные украшения можно выбросить в контейнер для смешанных бытовых отходов.
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