Китайские хакеры взломали подразделения Минфина США
Целью хакеров были подразделения Минфина США, занимающиеся администрированием экономических санкций, пишет DW со ссылкой на газету The Washington Post. Посольство КНР в Вашингтоне назвало это утверждение „иррациональным“.
Хакеры, связанные с правительством Китая, взломали компьютерную систему нескольких подразделений министерства финансов США, которые занимаются планированием и применением экономических и торговых санкций. Об этом сообщила в среду, 1 января, газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По их словам, пострадали серверы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Управления финансовых исследований (OFR). Кроме того, хакеры пытались взломать офис министра финансов США Джанет Йеллен. Ранее на этой неделе американский Минфин в письме Конгрессу сообщил, что хакеры в ходе „крупного инцидента“ похитили несекретные документы, а также взломали стороннего поставщика услуг кибербезопасности BeyondTrust.
По данным издания, областью интереса для правительства КНР являются китайские организации, на которые власти США могут наложить финансовые санкции. В декабре Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не исключает введение санкций против китайских банков, поскольку США стремятся сократить доходы России от продажи нефти и доступ к иностранным поставкам для ведения войны против Украины.
Министерство финансов США не комментировало сообщение The Washington Post. В свою очередь пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй назвал сообщение газеты „иррациональным“, „не имеющим под собой никаких фактических оснований“ и представляющим собой „клеветнические атаки“ на Пекин. По его утверждению, Китай „борется со всеми формами кибератак“.
Ранее, 31 декабря, агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа о том, что пророссийские хакеры атаковали онлайн-страницы ряда городов Франции, тогда от кибератак пострадали в общей сложности 23 сайта. Так, 31 декабря были недоступны или лишь частично доступны сайты городов Марсель и Тарб, а также департамента Верхняя Гаронна на юго-западе Франции.
Мэрия Марселя сообщила AFP, что серверы подверглись атакам, в результате пришлось ввести в действие „защитные механизмы, которые привели к тому“, что сайты „стали недоступны“.
Ответственность взяла на себя группировка NoName, кибернападения она назвала местью за поддержку Украины со стороны Франции, передала телесеть France 24.
Хакеры в соцсетях заявили, что атаковали и сайты Нанта, Бордо, Пуатье, По, Нима, Ниццы, Анже, Гавра и Монпелье, а также департамента Ланды, Французской Полинезии и Новой Каледонии. В то же время все они продолжали работать 31 декабря, сообщила France 24.