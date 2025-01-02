Больше всех от прекращения транзита российского газа пострадали Газпром и Преднестровье

Последние страны ЕС, которые покупали российский газ через Украину, такие как Словакия и Австрия, организовали альтернативные поставки. Венгрия продолжит получать российский газ через трубопровод „Турецкий поток“, проходящий по дну Черного моря.

Серьезно пострадало лишь Приднестровье, пророссийский отколовшийся регион Молдовы, зависящий от транзитных поставок. Местные власти отключили отопление и горячую воду в домах в среду утром. Местная энергетическая компания „Тирастеплоэнерго“ призвала жителей одеваться теплее, вешать одеяла или плотные шторы на окна и двери балконов, а также использовать электрические обогреватели.

Украина потеряет до $1 млрд в год на транзитных сборах.

Чтобы частично компенсировать потери, с 1 января она в четыре раза увеличит тарифы на передачу газа для внутренних потребителей, что может обойтись промышленности страны более чем в 1,6 млрд гривен ($38,2 млн) в год.

„Газпром“ потеряет около $5 млрд на продажах газа.

Компания прекратила поставки австрийской OMV в середине ноября из-за контрактного спора, но в последние недели российский газ все еще поступал в Австрию через Словакию в объеме около 200 ГВт/ч в день (18,9 млн м3). На 1 января ожидается всего около 7 ГВт/ч в день (663,5 тыс м3), сообщил австрийский энергетический регулятор E-Control.

Основной покупатель газа в Словакии, компания SPP, заявила, что будет снабжать своих клиентов в через трубопроводы из Германии и Венгрии. Поставки также будут осуществляться из Чехии и Польши. SPP столкнется с дополнительными транзитными расходами. До сих пор Словакия потребляла 3 млрд кубометров российского газа в год (около 2/3 общего объема импорта).

Словакия заранее диверсифицировала поставки.

Более того, несмотря на публичные выступления премьер-министра Словакии Роберта Фицо в защиту продления газового транзита и даже его визит к Путину 22 декабря, SPP заранее диверсифицировала свои источники поставок. Теперь ее поставщиками являются BP, Eni, ExxonMobil, RWE и Shell.