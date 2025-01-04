В автоматы по приему тары почти не попадают бутылки из-под вина и водки. Не исключен обязательный залог за тару

Поднимая на празднике бокалы с вином или рюмки с водкой, никто, наверное, не задумывается о том, куда потом девать пустые бутылки. С бутылками из-под прохладительных и газированных напитков все просто – достаточно отнести их в автомат по приему тары, чтобы вернуть или пожертвовать на благотворительность деньги, потраченные на залог. А вот с емкостями из-под крепких алкогольных напитков и вина дело обстоит сложнее.