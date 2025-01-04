Новости Эстонии
04.01.2025, 18:36

В автоматы по приему тары почти не попадают бутылки из-под вина и водки. Не исключен обязательный залог за тару

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По словам руководителя Eesti Pandipakend, для того чтобы в оборот поступало больше бутылок, необходимо решить, включать ли бутылки из-под крепкого алкоголя в систему залоговой тары. До сих пор добровольное участие в системе не оправдывало себя.
По словам руководителя Eesti Pandipakend, для того чтобы в оборот поступало больше бутылок, необходимо решить, включать ли бутылки из-под крепкого алкоголя в систему залоговой тары. До сих пор добровольное участие в системе не оправдывало себя.
ФОТО: PILLE-RIIN PREGEL | EESTI PÄEVALEHT

Поскольку система залоговой тары в состоянии брать для переработки больше бутылок, Министерство климата не исключает, что в систему залоговой тары в обязательном порядке включат и бутылки из-под крепкого алкоголя. Компания Eesti Pandipakend поддерживает идею, однако производители относятся к ней без энтузиазма, пишет Delfi Roheportaal.

Поднимая на празднике бокалы с вином или рюмки с водкой, никто, наверное, не задумывается о том, куда потом девать пустые бутылки. С бутылками из-под прохладительных и газированных напитков все просто – достаточно отнести их в автомат по приему тары, чтобы вернуть или пожертвовать на благотворительность деньги, потраченные на залог. А вот с емкостями из-под крепких алкогольных напитков и вина дело обстоит сложнее.

В 2021 году у производителей появилась возможность включить в систему залоговой тары бутылки из-под вина, игристого вина и крепкого алкоголя. Потребителям было бы гораздо проще и логичнее, если бы все бутылки можно было сдавать в автомат по приему тары. Однако из-за дополнительных обязательств и расходов добровольная система не прижилась у производителей алкоголя.

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