ОФИЦИАЛЬНО | Чемпионат Европы по футболу 2028 года будут показывать телеканалы Duo Media Networks

Это даст местным футбольным болельщикам уникальную возможность насладиться прямыми трансляциями престижного турнира — от группового этапа до финального матча. Финальная часть чемпионата Европы по футболу 2028 года пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года и охватит восемь городов и девять стадионов в четырёх странах: Англии, Шотландии, а также, впервые, Ирландии и Уэльсе.

Duo Media Networks уже зарекомендовала себя в качестве опытного транслятора международных спортивных событий. Так, трансляции Олимпийских игр 2024 года из Парижа собрали аудиторию более 600 000 зрителей в Эстонии, предложив свыше 250 часов прямого эфира и специальных программ, которые подарили зрителям незабываемые спортивные эмоции.

„Для нас большая честь, что УЕФА доверил нам право показать это долгожданное событие эстонским зрителям, — отметил председатель правления Duo Media Networks Юри Пихель. — Наша цель — доставить это грандиозное спортивное событие в каждый дом в Эстонии самым увлекательным и современным способом“.

Главный продюсер спортивных программ Duo Media Тоомас Вара подчеркнул, что чемпионат Европы 2028 года будет особенным, так как футбол „возвращается домой“: „Через четыре года футбол снова окажется там, где он зародился, среди самых преданных болельщиков Европы. Это сочетание просто не может разочаровать. Летом 2028 года мы передадим эту энергию и страсть зрителям в Эстонии на высочайшем уровне“, — добавил Вара.

Duo Media Networks обеспечит прямую трансляцию всех 51 матча турнира. Игры будут сопровождаться превью, аналитикой и эксклюзивной информацией в рамках футбольной студии.

Предыдущий финальный турнир чемпионата Европы, который состоялся в 2024 году в Германии, транслировали телеканалы ERR и концерн TV3 Grupp.

Победителем Евро-2024 стала сборная Испании.

Ожидается, что матчи Евро-2028 будут проходить в Белфасте, Бирмингеме, Кардиффе, Дублине, Глазго, Ливерпуле, Лондоне, Манчестере и Ньюкасле. Чемпионат Европы проводится каждые четыре года среди национальных сборных, являющихся членами УЕФА. Евро-2028 станет 18-м турниром в истории соревнования.

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