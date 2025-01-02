ГРАФИК | Смотрите, кто из народных избранников часто выступал в Рийгикогу, а кто предпочитал помалкивать.

19 декабря завершилась осенняя сессия Рийгикогу, депутаты отправились на зимние каникулы. Портал Delfi проанализировал информацию, касающуюся того, как часто народные избранники берут слово. За 48 заседаний осенней сессии одни депутаты выступали часто, другие редко, а некоторые политики только один раз.