02.01.2025, 10:30
ГРАФИК | Смотрите, кто из народных избранников часто выступал в Рийгикогу, а кто предпочитал помалкивать.
ФОТО: | Delfi Meedia
19 декабря завершилась осенняя сессия Рийгикогу, депутаты отправились на зимние каникулы. Портал Delfi проанализировал информацию, касающуюся того, как часто народные избранники берут слово. За 48 заседаний осенней сессии одни депутаты выступали часто, другие редко, а некоторые политики только один раз.
Мы предлагаем вашему вниманию и график, показывающий, на скольких заседаниях присутствовал каждый депутат.
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