Новости Эстонии
02.01.2025, 10:30

ГРАФИК | Смотрите, кто из народных избранников часто выступал в Рийгикогу, а кто предпочитал помалкивать.

 
Зал заседаний Рийгикогу.
Зал заседаний Рийгикогу.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

19 декабря завершилась осенняя сессия Рийгикогу, депутаты отправились на зимние каникулы. Портал Delfi проанализировал информацию, касающуюся того, как часто народные избранники берут слово. За 48 заседаний осенней сессии одни депутаты выступали часто, другие редко, а некоторые политики только один раз.

Мы предлагаем вашему вниманию и график, показывающий, на скольких заседаниях присутствовал каждый депутат.

Но сначала о выступлениях. Наиболее часто выступал центрист Лаули Лаатс (248 раз). За ним следуют Урмас Рейнсалу (Isamaa, 169), Райн Эплер (EKRE, 150), Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa, 137), Хелле-Мооника Хельме (EKRE, 124), Калле Грюнталь (112), Мартин Хельме (EKRE, 111) и Рийна Сольман (Isamaa, 108).

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