ВИДЕО | Стрельба в баре в Черногории: не менее 10 погибших

В пригороде Цетине в Черногории в среду, 1 января, мужчина открыл огонь в баре, а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих. В результате погибли не менее 10 человек, сообщил министр внутренних дел страны Данило Саранович. По его словам, двое убитых - дети владельца заведения, который также погиб. Кроме того, несколько человек ранены.