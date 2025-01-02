Самая сексуальная экс-хоккеистка мира из Канады с впечатляющими формами

Микайла Демайтер — одна из самых известных хоккеисток мира, хотя профессиональную карьеру в хоккее она завершила несколько лет назад. Несмотря на отсутствие значительных успехов на льду, Микайла приобрела огромную популярность благодаря своей яркой внешности и эффектным фотосессиям.

Недавно она снова привлекла внимание поклонников, опубликовав новые снимки. На фотографиях Микайла позирует у моря в обтягивающей серой кофточке и коротких шортах, подчеркивающих её изящную фигуру и не оставляющих равнодушными её многочисленных подписчиков.

Микайла Демайтер родилась 14 мая 2000 года в Вудбридже, крупном пригородном поселке в городе Воган, Онтарио, Канада. Этот район расположен на границе с Торонто и известен своим уютным атмосферным окружением.

Девушка выступала на позиции вратаря за команду „Блюуотер Хокс“ из Онтарио, которая играла в Провинциальной женской хоккейной лиге.

С годами интерес к хоккею у Микайлы стал угасать, и она решила попробовать что-то новое. Неофициальный титул „самой сексуальной хоккеистки мира“ также сыграл свою роль, побуждая её воспользоваться предоставившимися возможностями. 21 апреля 2019 года Микайла официально объявила о завершении своей спортивной карьеры.

Она приняла решение полностью посвятить себя более перспективным и высокооплачиваемым проектам в модельном бизнесе, осознав, что её путь лежит не в профессиональном спорте, а в новых горизонтах.

Микайла Демайтер имеет 3,2 миллиона подписчиков в Instagram, где она регулярно делится откровенными фотографиями. Девушка успешно строит карьеру модели, сотрудничая с компанией Verge и зарабатывая около $1,5 миллиона в год. Также через её официальный сайт можно подписаться на её страницы в других социальных сетях и оформить подписку на её профиль в OnlyFans.