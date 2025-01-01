ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1043-й день) | Зеленский назвал остановку транзита газа поражением Москвы

„Я не думаю, что они это сделают“, — сказал Галущенко об угрозах Словакии. Он добавил, что такой шаг будет „совершенно противоречить“ правилам Евросоюза, поэтому Украина уже обратилась к Еврокомиссии с просьбой провести официальные консультации по этому вопросу.

Ранее агентство Bloomberg писало,что Польша готова увеличить производство электроэнергии и возместить для Украины недостаток в случае отключения поставок из Словакии.

В интервью изданию Politico Галущенко сказал , что даже в том случае, если Братислава решит отказаться от экспорта электроэнергии Киеву, украинские власти могут рассчитывать на Румынию и Польшу.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил сомнения, что Словакия выполнит свои угрозы и прекратит поставки электроэнергии Киеву в ответ на остановку транзита российского газа в ЕС.

В ночь на вторник российские военные нанесли массированный ракетный удар по городу Шостка в Сумской области, расположенному недалеко от границы с Россией. В населенном пункте повреждены 12 жилых многоэтажек, два образовательных учреждения и разрушены некие объекты инфраструктуры, сообщают местные власти. Что было главной целью российских ракет, власти не уточнили.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что морской беспилотник Magura V5, оснащенный ракетным вооружением, впервые в истории поразил воздушную цель — российский вертолет Ми-8 в Черном море.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на вторник украинские военные нанесли удар беспилотниками по нефтебазе в городе Ярцево Смоленской области. Об атаке на нефтебазу в Ярцеве писал также губернатор Смоленской области Василий Анохин, но, как обычно это делают российские чиновники, он заявлял, что налет дронов был отбит, а база загорелась от обломков сбитого беспилотника.

В последний день 2024 года „Газпром“ начал сокращать поставки газа в Европу через Украину. 1 января истекает срок действия сделки по транзиту российского газа через Украину. Соглашение между компанией „Нафтогаз Украины“ и „Газпромом“ истекает 31 декабря 2024 года, и власти Украины предупреждали, что прекратят транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года.

Польша принимает председательство в ЕС у Венгрии. Ее приоритетом станет поддержка Украины

1 января 2025 года Польша станет председателем Европейского союза. В течение предыдущих шести месяцев эти функции выполняла Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан считается одним из наиболее пророссийски настроенных политиков в Европе.

Как передает европейский корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд, во время председательства в ЕС голос Польши будет слышен так громко, как никогда — и поддержка Украины останется ее главным приоритетом.

Польское правительство будет и дальше делать все возможное, чтобы Москва остановила свое полномасштабное вторжение, а Европейский союз оказывал Киеву как можно большую военную и финансовую помощь в момент, когда Дональд Трамп может сократить поддержку со стороны США.

Армия РФ нанесла удар крылатой ракетой по Одесской области, сообщили власти

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что днем 31 декабря российские войска нанесли удар крылатой ракетой по Белгород-Днестровскому району.

По его словам, в результате обстрела повреждено административное здание аграрной фермы, ранения получил 29-летний мужчина, который сейчас госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В новогоднюю ночь над территорией России был сбит всего один украинский беспилотник — Минобороны России

Министерство обороны России утверждает, что в новогоднюю ночь над территорией России был сбит всего один украинских беспилотник.

В кратком сообщении министерства говорится, что беспилотник был сбит над Курской областью.

Россия атаковала Украину 111 дронами, ВСУ сбили 63 беспилотника

В ночь на 1 января российские военные атаковали Украину 111 ударными беспилотниками типа „шахед“ и беспилотниками других типов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По информации ВСУ, украинская ПВО уничтожила 63 дрона, еще 46 не достигли своих целей.