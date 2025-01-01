ВИДЕО | Трагедия в Новом Орлеане в новогоднюю ночь. Автомобиль протаранил толпу, 10 человек погибли

Очевидцы рассказали CBS News, что автомобиль на огромной скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь.

Информации о том, что случилось с водителем, пока нет.

Происшествие произошло примерно в 3 утра по местному времени, в это время люди праздновали Новый год.

Пострадали по меньшей мере 30 человек, они доставлены в больницы.

„Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром. Я призываю всех, кто находится рядом с местом происшествия, избегать этот район“, — написал в сети X губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

Бурбон-стрит — центральная и самая известная улица Французского квартала, популярного туристического района в Новом Орлеане. На ней расположено множество ресторанов, баров, ночных клубов.

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