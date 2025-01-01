Насилие, алкоголь, стрельба из сигнального оружия — напряжённая новогодняя ночь для полиции

20 вызовов были наивысшего приоритета, поскольку представляли угрозу жизни людей. „К счастью, трагических последствий удалось избежать, но полицейские оказывали помощь пострадавшим от насилия, людям в состоянии алкогольного опьянения и занимались устранением нарушений общественного порядка“, — отметил Ханнес Лембер.

Так, около часа ночи из Нарвы поступило сообщение о мужчине, который стрелял в воздух на улице, находясь рядом с двумя детьми. Полицейские немедленно прибыли на место и обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, стрелявшего в воздух из сигнального оружия. „К счастью, никто не пострадал. Полицейские изъяли сигнальное оружие и начали делопроизводство“, — сообщил Лембер.

Случаи домашнего насилия

В последний день года полиция получила почти 40 сообщений о случаях домашнего насилия. Как отметил Ханнес Лембер, обычно таких инцидентов фиксируется 20–30 за сутки, но в праздничные дни их число значительно возрастает.

„Во многих случаях близкие собирались, чтобы отметить Новый год, однако конфликты приводили к тому, что кто-то из участников становился агрессивным. Очень важно сообщать полиции о случаях домашнего насилия. У пострадавшего может не быть возможности обратиться за помощью, поэтому роль близких, друзей и соседей крайне важна. Если вы знаете о насилии или подозреваете его, сообщите об этом по номеру 112“, — подчеркнул Лембер.

Он также отметил, что полиция выезжала на вызовы, связанные с насилием и драками в развлекательных заведениях и домах, где праздничные вечеринки перерастали в конфликты или угрозы в адрес участников.

Алкоголь — общий знаменатель нарушений

„Общий знаменатель многих вызовов — алкоголь. Люди пили в течение долгих часов, теряли способность адекватно себя вести, становились агрессивными или подвергали опасности себя и других. Хотя большинство выпивших добрались домой самостоятельно, полицейским пришлось доставить в вытрезвитель 26 человек“, — рассказал Ханнес Лембер.