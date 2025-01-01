Насилие, алкоголь, стрельба из сигнального оружия — напряжённая новогодняя ночь для полиции(3)
Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Ханнес Лембер сообщил, что за последние сутки, начиная с утра предыдущего дня, полицейские выезжали на помощь людям более 500 раз.
20 вызовов были наивысшего приоритета, поскольку представляли угрозу жизни людей. „К счастью, трагических последствий удалось избежать, но полицейские оказывали помощь пострадавшим от насилия, людям в состоянии алкогольного опьянения и занимались устранением нарушений общественного порядка“, — отметил Ханнес Лембер.
Так, около часа ночи из Нарвы поступило сообщение о мужчине, который стрелял в воздух на улице, находясь рядом с двумя детьми. Полицейские немедленно прибыли на место и обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, стрелявшего в воздух из сигнального оружия. „К счастью, никто не пострадал. Полицейские изъяли сигнальное оружие и начали делопроизводство“, — сообщил Лембер.
Случаи домашнего насилия
В последний день года полиция получила почти 40 сообщений о случаях домашнего насилия. Как отметил Ханнес Лембер, обычно таких инцидентов фиксируется 20–30 за сутки, но в праздничные дни их число значительно возрастает.
„Во многих случаях близкие собирались, чтобы отметить Новый год, однако конфликты приводили к тому, что кто-то из участников становился агрессивным. Очень важно сообщать полиции о случаях домашнего насилия. У пострадавшего может не быть возможности обратиться за помощью, поэтому роль близких, друзей и соседей крайне важна. Если вы знаете о насилии или подозреваете его, сообщите об этом по номеру 112“, — подчеркнул Лембер.
Он также отметил, что полиция выезжала на вызовы, связанные с насилием и драками в развлекательных заведениях и домах, где праздничные вечеринки перерастали в конфликты или угрозы в адрес участников.
Алкоголь — общий знаменатель нарушений
„Общий знаменатель многих вызовов — алкоголь. Люди пили в течение долгих часов, теряли способность адекватно себя вести, становились агрессивными или подвергали опасности себя и других. Хотя большинство выпивших добрались домой самостоятельно, полицейским пришлось доставить в вытрезвитель 26 человек“, — рассказал Ханнес Лембер.
В праздничные дни полиция также уделяла внимание контролю на дорогах. Вчера было проверено около 2000 водителей, у пяти из них выявлено состояние алкогольного опьянения. Днем в Ляэнемаа грузовик под управлением сильно пьяного водителя съехал с дороги. По словам очевидцев, до этого грузовик вилял на дороге. Никто не пострадал, но в отношении водителя начато производство.