ВИДЕО | Карлсен и Непомнящий разделили титул чемпиона мира по блицу

На чемпионате мира по блицу титул разделили норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий, выступающий под нейтральным флагом. Финал начался с побед Карлсена в первых двух партиях, но Непомнящий выровнял счет, взяв верх в третьей и четвертой партиях. Тай-брейк, где игра шла до первой победы, не выявил сильнейшего – три дополнительные партии завершились вничью.

В итоге Магнус предложил разделить чемпионское звание, на что Ян согласился.

„У нас два победителя чемпионата мира по блицу FIDE в 2024 году“, — сообщила федерация и опубликовала кадры, на которых Непомнящий и Карлсен пожимают друг другу руки.

„Я предложил разделить чемпионство, когда осознал, что игра затянулась, — поделился Магнус Карлсен на пресс-конференции. — В тот момент я просто хотел, чтобы это все поскорее закончилось. Мне показалось, что будет слишком жестоко, если один из нас окажется первым, а другой — вторым. Такое решение казалось рациональным. Думаю, болельщики поймут, что мы оба были сильно уставшими и перенервничали. Конечно, кто-то согласится с этим итогом, а кому-то он не понравится“.

Ранее в истории чемпионский титул в шахматах никогда не выигрывали одновременно двое игроков.

Магнус Карлсен был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода, появившись на игру в джинсах. После этого он заявил, что больше не будет участвовать в турнирах FIDE. В ответ на это глава организации Аркадий Дворкович смягчил правила, разрешив „незначительные элегантные отклонения“ от дресс-кода. С введением этих изменений Карлсен вернулся к участию в соревнованиях.

Магнус Карлсен продолжает занимать первое место в рейтинге FIDE, подтверждая статус лидера мировых шахмат, в то время как Ян Непомнящий находится на восьмой позиции.

В женском турнире победу одержала китаянка Цю Венцзюнь, чемпионка по классическим шахматам, подтвердив свой высокий уровень игры.

Блиц — это разновидность шахмат, в которой каждому игроку обычно дается три минуты на партию с возможным добавлением двух секунд за каждый ход.

После российского широкомасштабного вторжения в Украину российские шахматисты играют на международных соревнованиях под нейтральным флагом ФИДЕ. Ян Непомнящий, один из сильнейших шахматистов мира, открыто осудил войну.

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