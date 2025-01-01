Россия атаковала Киев в новогоднюю ночь: шесть пострадавших, среди них беременная женщина
Шесть человек пострадали в результате атаки России на Киев ночью 1 января.
„Двое из них были госпитализированы. Четверым медики оказали помощь на месте. В том числе беременной женщине“, - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По данным журналистов, в результате вражеской атаки есть повреждения в Святошинском районе Киева, пишет Униан. Сообщается, что на территорию нежилого помещения упали обломки БПЛА: повреждены гаражи, 6 легковых автомобилей и трамвайный путь. Пострадал также дом напротив: там выбиты окна.
В результате атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе. На место направились все службы.
Впоследствии стало известно, что в том же районе есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома, за медицинской помощью обратился один человек.
„Также есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе. В жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Все службы работают на месте. Сейчас один пострадавший, его госпитализировали“, - добавил Кличко.
За прошедшие сутки основные атакующие усилия россиян были сосредоточены на Покровском направлении.
Под покровом тумана и с применением дымовых гранат российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру и Торецке. Об этом сообщает ОСГВ „Хортица“.
„Под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке - на Краматорском и Торецком направлениях. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены“, - сказано в сообщении.
„Вражеские штурмовые группы пытались инфильтрироваться в наши боевые порядки в направлении Зеленого Поля, Миролюбовки, Воздвиженки, Даченского, Лисовки, Нововасильевки, Соленого, Песчаного, Шевченко и Волкового. Продолжаются бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление“, - сказано в сообщении.
В ОСГВ „Хортица“ сообщили, что противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия в Волчанске (Харьковское направление) и в районе Лозовой и Загрызово (Купянское направление). В районе Новой Кругляковки украинские воины повредили танк и ББМ противника.
На Лиманском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российская армия атаковала позиции сил обороны Украины в районе Новоегоровки, Ямполовки, в Макеевке, Тернах и в направлении Торского. Атаки противника отбиты.
Отмечается, что россияне не оставляют попыток улучшить тактическое положение в районе Белогоровки - на Северском направлении, но успеха не имел.
Наибольшую активность на Кураховском направлении штурмовые группы россиян проявляли в районах Петропавловки, Дачного, Украинки, Шевченко и в городской застройке Курахово. Российская армия продолжает накапливать силы для дальнейших атак.
На Времовском направлении украинские военные отражали атаки противника в районах Константинопольского, Разлива, Времовки и Большой Новоселки.