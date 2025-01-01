Россия атаковала Киев в новогоднюю ночь: шесть пострадавших, среди них беременная женщина

„Двое из них были госпитализированы. Четверым медики оказали помощь на месте. В том числе беременной женщине“, - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным журналистов, в результате вражеской атаки есть повреждения в Святошинском районе Киева, пишет Униан. Сообщается, что на территорию нежилого помещения упали обломки БПЛА: повреждены гаражи, 6 легковых автомобилей и трамвайный путь. Пострадал также дом напротив: там выбиты окна.

В результате атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе. На место направились все службы.

Впоследствии стало известно, что в том же районе есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома, за медицинской помощью обратился один человек.

„Также есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе. В жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Все службы работают на месте. Сейчас один пострадавший, его госпитализировали“, - добавил Кличко.

За прошедшие сутки основные атакующие усилия россиян были сосредоточены на Покровском направлении.

Под покровом тумана и с применением дымовых гранат российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру и Торецке. Об этом сообщает ОСГВ „Хортица“.

„Под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке - на Краматорском и Торецком направлениях. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены“, - сказано в сообщении.

„Вражеские штурмовые группы пытались инфильтрироваться в наши боевые порядки в направлении Зеленого Поля, Миролюбовки, Воздвиженки, Даченского, Лисовки, Нововасильевки, Соленого, Песчаного, Шевченко и Волкового. Продолжаются бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление“, - сказано в сообщении.