Спасательный департамент: как безопасно использовать пиротехнику

В этом году спасатели уже более 60 раз выезжали на вызовы, связанные с пиротехникой. В большинстве случаев это были пожары в мусорных баках или контейнерах, возникшие из-за выброшенных туда горячих коробок с фейерверками. В минувшие выходные ожоги получил мужчина, который запустил ракету из рук.

„Все взрывчатые вещества и пиротехнические ракеты представляют опасность. С любыми взрывчатыми материалами нужно обращаться с максимальной осторожностью, и они, конечно, не должны быть доступны детям. Также пиротехника и алкоголь несовместимы. Не стоит позволять даже другому пьющему человеку запускать фейерверки“, — сказал советник Центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонен.

Пиротехнические изделия следует приобретать только у лицензированных продавцов, а не у случайных людей на рынке, на улице или в интернете. На пиротехническом изделии должна быть маркировка CE и инструкция по использованию, а упаковка — без внешних повреждений. Если после покупки фейерверков вы заметили на товаре вмятины или, например, следы повреждения водой, его следует вернуть в магазин.

Большинство пиротехнических изделий предназначены только для использования взрослыми — возрастное ограничение указано на каждой упаковке.

Ни в коем случае не пытайтесь модифицировать пиротехнику. Для запуска пиротехники нужно выбирать подходящее и безопасное место, далеко от зданий и транспортных средств, и подходящее время. Укрепите пиротехнику, например, снегом или песком, чтобы сила реакции при поджиге не перевернула ракету. Для поджигания фейерверка достаточно одного человека. Убедитесь, что другие люди находятся на достаточном расстоянии, не наклоняйтесь над изделием и сразу отступите, как только подожжете его. Если после поджига пиротехника не сработала, ждите не менее 15 минут перед тем, как подойти к изделию.