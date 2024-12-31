Остановившийся около финского Ханко танкер продолжил свой путь в Россию

Ремонт судна M/T Jazz, остановившегося в районе Ханко из-за технической неисправности, завершен. Об этом сообщает Пограничная охрана Финляндии. По данным сервиса Marinetraffic, судно отправилось в путь во вторник, 31 декабря, около 15:00.

Береговая охрана Финляндии направила район ЧП буксир и патрульное судно Turvа, чтобы убедиться, что корабль не дрейфует и предотвратить ущерб окружающей среде. M/T Jazz зарегистрирован в Панаме и, согласно Lloyd’s List, входит в состав теневого флота, помогающего РФ обходить санкции. В береговой охране отметили, что этот случай с M/T Jazz не связан с повреждением кабеля Estlink 2: судно не перевозит нефть и и нфраструктура на морском дне не пострадала из-за M/T Jazz.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Финская береговая охрана арестовала судно EAGLE S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судная поднялась абордажная команда, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что на дне моря в Финском заливе обнаружен след от волочения длиной в несколько десятков километров. Инспектор полиции Сами Пайла подтвердил в интервью Yle, что подводные исследования, проводившиеся на месте повреждения кабеля Estlink 2, постепенно проясняют картину произошедшего.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить